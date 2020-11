"No me van a intimidar": Alain Paparazzi Cubano ante la represión de la Seguridad del Estado

El influencer Alain Paparazzi Cubano denunció que la policía de La Habana le impidió salir de su propia vivienda y lo tenía rodeado por dedicarse a contar la realidad del país.

"Esto forma parte del día a día mío", dijo el joven cubano a través de una transmisión en vivo a través de YouTube en la cual se puede ver la patrulla número 011 en los bajos del edificio donde vive, en el barrio de Jesús María, La Habana Vieja.

El cubano criticó que el Estado dedique tiempo y recursos a acosarle de esa manera, "en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes".

Al parecer no es la primera vez que ocurre este tipo de control policial sobre su persona, según contó en el video que se divulgó a través de internet.

"Después dicen que todo está bien", aseguró tras quejarse que el acoso policial ocurre en medio de una crisis alimentaria en toda la capital, agudizada con la situación generada por el nuevo coronavirus.

El influencer cubano envió también un mensaje a las autoridades de la isla que pudieran estar planeando algo en su contra.

"No me van a intimidar. Las verdades yo las sé", y agregó que en Cuba hay represión, abuso, hambre y que no abandonará su empeño en decir "las cosas como son".

En otro momento de su transmisión en directo, aseguró que las autoridades de cuba le tienen miedo a la opinión de los influencers, los artistas, a todo.

"Pero así es como ustedes operan, con las brigadas de respuesta rápida, con todos los chivatos del barrio, los cometripas estos, que lo único que hacen es repetir discursos", apuntó.

CiberCuba intentó contactar con el influencer para conocer si el acoso policial continuaba y si tuvo algún altercado posterior con los uniformados, pero al momento de redactar esta nota no había respondido a nuestros mensajes.

Hace justo un mes, Alain Paparazzi Cubano denunció que la policía le acosó y frente a su casa se comenzó a poner música, algo que afectó la tranquilidad de su familia.

Ese mismo día, 10 de octubre, varios activistas y opositores cubanos fueron acosados en sus viviendas y algunos de ellos terminaron detenidos en estaciones de Policía. La organización independiente Cubalex contabilizó al menos 17 detenciones arbitrarias en ese día.

El Observatorio Cubano de Derechos humanos contabilizó en octubre más de 500 acciones represivas en todo el país y al menos 11 actos de repudio frente a casas de activistas.

"Siempre es alarmante que se utilice este mecanismo represivo, pero más ahora, cuando el país atraviesa una delicada situación por la pandemia. Resulta indignante la utilización de ancianos en estos escraches masivos", dijo al respecto Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.

Que la Policía en Cuba impida salir de sus viviendas a activistas, opositores o defensores de los derechos humanos en la isla se ha vuelto una practica común en los últimos meses, agudizada por la crisis del nuevo coronavirus. Aunque la Constitución reconoce que los ciudadanos tienen ciertos derechos, la sociedad civil independiente advierte la clara violación de los mismos con estas medidas.