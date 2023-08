Adolescentes cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania denuncian estafa

Dos jóvenes cubanos que firmaron un contrato con autoridades rusas supuestamente para realizar labores de construcción vinculadas con la guerra en Ucrania, aseguran que han sido víctimas de una "estafa".

Ahora se encuentran hospitalizados en una ciudad rusa, despojados de su documentación e impedidos de retornar a Cuba.

"Somos unos muchachos de 19 años, estamos en Rusia supuestamente por un contrato, pero todo ha sido una estafa, un engaño", dijeron en declaraciones en video publicadas por el influencer Alain Paparazzi Cubano.

"Nos dijeron que íbamos para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, trincheras, mover escombros...Todo ha sido una estafa. No nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos. Se quedaron con todo nada más llegamos aquí", añadieron los muchachos, que dijeron estar hablando desde la habitación de un hospital.

Aseguran que firmaron un contrato en ruso sin poder traducirlo.

"Nos dijeron que no nos preocupáramos, que solo firmáramos. Firmamos. Nos mandaron para Ucrania. Terminamos en Ucrania, en la tercera línea, todo tranquilo... Nos enfermamos y nos mandaron para acá, pero amistades de nosotros están en la primera línea. Nadie dijo nada de esto", añadieron.

Cuentan que han estado en más de siete ciudades rusas y que en todos los hospitales a los que los llevan les hacen las mismas pruebas.

"Eso de que los cubanos están bien no es verdad… muchos cubanos están desaparecidos, no se sabe nada de ellos, y todo es una estafa. El contrato no los hizo una mujer cubana y otra rusa. No nos han pagado hasta el momento, nos tienen aquí en este hospital y nadie sabe nada", insistieron.

Los jóvenes no indicaron la fecha en que llegaron a Rusia, cuándo fueron enviados a Ucrania, ni tampoco el tiempo que permanecieron en la tercera línea.

"Necesitamos que nos ayuden para poder salir de aquí. Les hablamos y no nos entienden. Queremos que nos deporten. Cuando se lo decimos nos dicen que nos van a meter 30 años presos. Hay cubanos a los que les dieron golpes porque querían regresar a Cuba, delante de nosotros", denunciaron.

Los dos jóvenes alertaron a los cubanos que quieran irse a Rusia mediante contratos que no vayan, que es una estafa.

"Si firmamos el contrato fue con la idea de salir de Cuba, de tener un futuro mejor, de ayudar a nuestras familias...Nosotros no tenemos nada que ver con la dictadura ni con el comunismo cochino que hay en Cuba. Al final, lo que hicimos fue embarcarnos", concluyeron.

La denuncia deja muchas lagunas en torno a cómo salieron concretamente de la isla y si hubo intervención de autoridades cubanas.

En mayo, una cifra no precisada de cubanos que estaban en Rusia se alistaron en las filas del ejército de ese país para combatir en la guerra de Ucrania a cambio de dinero y ciudadanía.

“Varios ciudadanos de la República de Cuba pasaron hoy del punto de selección para el servicio militar bajo el contrato para servir en el ejército ruso. Según ellos, los cubanos quieren ayudar a nuestro país a realizar tareas en la zona de la operación militar especial, y algunos de ellos quisieran convertirse en ciudadanos rusos en el futuro”, detalló entonces el diario Ryazan Vedomosti.

La captación tenía como promesa la obtención de la ciudadanía rusa en tiempo exprés y un pago quivalente a unos 5 mil dólares al firmar, más unos 2,500 mensuales durante el tiempo de servicio, que como mínimo debía ser un año.