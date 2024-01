Alain El Paparazzi dice que Seidy La Niña es la Karol G de Cuba

El influencer Alain Lambert, mejor conocido como El Paparazzi Cubano, ha comentado en uno de sus programas en vivo que la cantante Seidy La Niña es la Karol G de Cuba.

"Los números hablan por sí solos. Los números de Seidy son inalcanzables para cualquier otra artista femenina cubana. Seidy La Niña viene siendo, no la Celia Cruz, pero sí en estos momentos viene siendo La Karol G cubana", comentó primeramente el influencer.

"No físicamente, porque no tiene nada que ver una con la otra, aunque las dos son bellas, pero hablando de éxitos cubanos, Seidy viene siendo la Karol G de Cuba y no pienso discutirlo con nadie", añadió el cubano.

La artista, orgullosa de que la comparen con la estrella colombiana de la música urbana, compartió el fragmento del video en su perfil de Instagram y añadió: "La Karol G de Cuba, y no lo digo yo".