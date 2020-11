Limay Blanco pide ayuda para comprar una silla de ruedas a joven cubano con discapacidad

El humorista cubano Limay Blanco es de esos artistas de la isla que ha aprovechado su popularidad en las redes sociales no solo para hacer reír a su público con sus chistes e historias, sino también para ayudar a los más necesitados.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante se propuso ayudar a un joven cubano de Villa Clara discapacitado después de que un familiar del muchacho le pidiese ayuda desde Cuba para poder comprarle una silla de ruedas. Muñi Muñi compartió la historia con todos sus seguidores con el fin de poder reunir dinero y adquirir el vehículo.

"Buenas, te preguntarás quién soy y porqué a esta hora te escribí. Bueno, te escribí a esta hora porque después de tanto tiempo, de pensarlo tanto y buscar maneras y soluciones, no encontraba ninguna más y como vi que tienes alcance y que has hecho grandes cosas dije: lo voy a intentar, no voy a perder nada, es solo el intento", fueron las primeras palabras del mensaje que envió el familiar del joven al comediante.

"Este muchacho de la foto es de Villa Clara, anda en silla de rueda, tiene prótesis pero su discapacidad no le permite andar un día entero con las prótesis y por naturaleza tiene que andar mayormente en silla de ruedas, pero la suya está en las condiciones más críticas de este planeta", añade el escrito.

"Yo dije, voy a escribirle a Limay, quizás él pueda ayudar a este muchacho. No es comprarle una silla de ruedas nueva, es que de una forma u otra puedas ayudarlo con un grupo de amigos que le ayuden a conseguir unas gomas nuevas o ruedas nuevas. Busqué mil maneras pero no encuentro manera, espero que puedas ayudar, gracias", concluyó.

Junto al post, el artista hizo además un llamado a sus seguidores que viven fuera de Cuba a que por favor, si pueden traerle del exterior una silla de ruedas él verá la manera de correr con los gastos.

Hora después, Limay Blanco subió otra publicación donde preguntaba a sus admiradores quién podía ayudarlo a comprar una silla de ruedas con batería para el muchacho que había encontrado en Internet por un valor de 1.400 dólares.

Gracias al poder de las redes sociales, la iniciativa del humorista llegó hasta el propio joven y tras enterarse envió emocionado un mensaje de agradecimiento a Muñi Muñi por haberse fijado en su problema y ayudarle mediante su perfil de Instagram.

De momento, solo queda esperar a que el comediante pueda reunir el dinero suficiente para poder comprar el vehículo al joven cubano y hacérselo llegar a Villa Clara, su lugar de residencia. ¿Te apuntas a ayudar a Limay Blanco?

