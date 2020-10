Limay Blanco regala 5 CUC a un señor que pedía dinero en la calle y desata las críticas

El humorista cubano Limay Blanco ha compartido en un vídeo en su canal de YouTube en el que ha sacado a relucir su lado más solidario tras ayudar económicamente a un señor que pedía dinero en una calle de La Habana para poder alimentarse.

Mientras iba a en su auto, Muñi Muñi se encontró con un señor que llevaba un cartel que decía que era un hombre enfermo que tenía un marcapaso en el corazón y necesitaba dinero para comer.

Tras leerlo, Limay decidió ayudarle y le regaló al hombre un billete de 5 CUC y le dijo con la mejor de sus intenciones: "Con 5 pesos puedes comer, cuando vire no te quiero ver ahí porque con esto puedes comer. ¿Entiendes? No abuses".

Seguidamente, el señor cogió el dinero en sus manos, le dio las gracias a Muñi Muñi y haciendo caso a sus palabras salió caminando del lugar.

A pesar de que el gesto del comediante desencadenó una ola de comentarios positivos en su publicación, han habido otros seguidores que, en cambio, no han estado de acuerdo con él.

Muchos han hecho alusión a que esa no es la manera en la que debe ayudar a su pueblo, e incluso, han criticado que haya tomado un tiempo para grabar el momento y subirlo posteriormente a su canal de YouTube.

"Con una limosna no le resuelves el problema. Tú sabes muy bien cuál es la solución. ¡Ah! y si lo hicieras de corazón no lo hubieras grabado. Payaso" o "Deja el descaro y habla para que los cubanos puedan trabajar y comprarse lo que les de la gana", son algunos de los comentarios que recibió el humorista en su contra.

Limay no se ha quedado con los brazos cruzados ante las críticas de sus detractores y horas más tarde subió un audiovisual a su perfil de Instagram donde respondía exponiendo sus razones al respecto.

"A veces yo no los entiendo a ustedes. ¿por qué lo grabé?, porque delante de mi habían 10 carros y todo el mundo pasó, miró y cartel y siguió de largo", comentó.

Luego añadió: "Le di 5 pesos porque no tenía más dinero y le di 5 pesos que no eran míos, eran de la donación para comprar cemento y se los di para que saliera de ahí. Y lo grabé para que tú también lo hagas, para cuando veas a alguien pidiendo dinero no hagas lo que hicieron los 10 carros que estaban delante de mi".

Esta no ha sido la única acción solidaria en la que se ha involucrado Limay en los últimos días. Hace poco convocó a sus seguidores a que le ayudasen a construir una casa para una madre cubana que vive en precarias condiciones con sus cinco hijos en Pinar del Río.

