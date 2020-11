Trump conmemora el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington

El presidente Donald Trump conmemoró este miércoles el Día de los Veteranos con una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, en su primera presentación en público desde que se anunciara su derrota ante Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Ante una pertinaz lluvia y sin paraguas, Trump visitó la Tumba del Soldado Desconocido en la citada necrópolis, situada en Virginia.

Junto a Trump acudieron su esposa Melania Trump, así como el vicepresidente Mike Pence y la segunda dama Karen Pence.

Horas antes la Casa Blanca había emitido una proclamación en la que animaba a todos los estadounidenses a reconocer “el sacrificio de nuestros veteranos a través de ceremonias públicas y pensamientos y oraciones privadas”.

“En el Día de los Veteranos, hacemos una pausa para rendir homenaje a todos los que han llevado con orgullo el uniforme de nuestra nación. Estos soldados, marineros, aviadores, infantes de marina y guardacostas colocaron desinteresadamente la vida, el bienestar y la seguridad de los demás antes que los suyos”, dijo Trump en el texto.

“Disfrutamos de los privilegios de la paz, la prosperidad y la libertad gracias a nuestros veteranos, y siempre estaremos en deuda con ellos sin medida”, añadió.

Dos días después de despedir al secretario de Defensa Mark Esper, Trump aseguró que durante su tiempo al frente del país ha trabajado incansablemente para mejorar la salud, el bienestar y la prosperidad económica de los antiguos militares.

“Continuaremos construyendo sobre estos esfuerzos y trabajando para crear un entorno económico que fomente el crecimiento y la prosperidad para los veteranos, asegurando que todos nuestros veteranos tengan la oportunidad de llevar una vida civil productiva”, precisó.

“Nuestros veteranos representan lo mejor de Estados Unidos y merecen lo mejor que Estados Unidos puede brindarles”, añadió.

Por su parte el vicepresidente Pence publicó varias imágenes en las que se le ve saludando a ancianos exmiembros del Ejército, algunos de ellos en sillas de ruedas.

“En el Día de los Veteranos, nos reunimos para pagar una deuda de gratitud con las generaciones de estadounidenses que han respondido al llamado para servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En nombre de una nación agradecida, gracias por su servicio y que Dios bendiga a nuestros veteranos y sus familias”, escribió en su cuenta de Twitter.

También el presidente electo Joe Biden emitió una declaración con motivo de la fecha.

“Para todos nuestros orgullosos veteranos, sepan que seré un comandante en jefe que respetará su sacrificio, comprenderá su servicio y nunca traicionará los valores por los que luchó con tanta valentía para defender. Nunca los trataré a ustedes ni a sus familias con nada menos que el honor que se merecen”, expresó.

En septiembre Trump fue acusado por la revista The Atlantic, de conocida simpatía por el Partido Demócrata, de referirse de manera despectiva a los militares norteamericanos capturados o muertos en combate, a quienes calificó de “perdedores” o “fracasados”.

Según el reportaje del periodista Jeffrey Goldberg, en 2018 Trump debía visitar Aisne-Marne, un cementerio en Francia donde se encuentran los restos de los estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial, y no lo hizo porque no quería que su pelo se despeinara con la lluvia y porque no lo consideró importante.

“¿Por qué debo ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”, declaró supuestamente el mandatario, quien negó las acusaciones.