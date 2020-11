Natti Natasha se luce bailando "Ayer me llamó mi ex" ante sus seguidores: ¡Más de un millón de reproducciones!

Natti Natasha no solo es una de las reinas del reguetón, también es toda una estrella en las redes sociales. La artista dominicana es idolatrada por millones de personas en todo el mundo, quienes le apoyan y están pendientes de cada una de sus actualizaciones en el mundo virtual. Todas ellas logrando millones de 'me gusta'.

Para este miércoles, la cantante no dudó en deleitar a sus incondicionales bailando la coreografía de su nuevo tema junto a Prince Royce y Khea, Ayer me llamó mi ex, una canción que mezcla la bachata y el trap y que está arrasando en Youtube

Vestida con un conjunto tie-dye, la cantante demostró con sus movimientos es la reina de las pistas de baile y también de Tik-Tok. Algo que certifican el millón de reproducciones que acumula el audiovisual en menos de 24 horas.

Las reacciones a este vídeo en el que Natti Natasha se deja llevar por la música dando rienda a sus mejores pasos de baile no han tardado en llegar y algunos de los comentarios que se leen junto al clip son: "La mejor de las urbanas", "Bella", "La más linda", "Preciosa" o "La Dura de las Duras".

Mientras el clip de la intérprete de Sin Pijama continúa sumando reproducciones en la red social de Instagram, lo mismo ocurre con el videoclip que protagonizó junto a Prince Royce y Khea de la canción.

Después de una semana en la plataforma de vídeos por excelencia, el remix de Ayer me llamó mi ex supera los 20 millones de visualizaciones en el canal del trapero argentino Khea.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.