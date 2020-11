William Levy: "Nunca olvidaré que el comunismo me quitó la libertad"

El actor y productor cubano William Levy se unió a la celebración del Día de los Veteranos en Estados Unidos, donde cada 11 de noviembre se rinde un sentido y especial homenaje a los que han servido a las Fuerzas armadas estadounidenses y a todos aquellos que sacrificaron su vida por lograr la libertad del país.

El artista también quiso formar parte de ese especial día y mostrar su admiración por los que lucharon y en su perfil de Instagram compartió una emotiva fotografía de un hombre de espaldas vestido de uniforme que abraza a un niño que sujeta la bandera americana.

Junto a la imagen, William Levy escribió un precioso texto en el que agradeció a Estados Unidos por haberle abierto las puertas y devuelto la libertad que le fuese arrebatada por el régimen comunista de la isla. El actor también mostró su orgullo por formar parte de la nación norteamericana y siempre recordará el "honor y sacrificio" de los hombres y mujeres que la protegen.

"Nunca olvidaré cómo me sentí cuando un régimen comunista me quitó la libertad dada por Dios, y nunca dejaré de estar agradecido con el país que me la devolvió. Esta libertad es sagrada y no existiría sin nuestros veteranos. Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los valientes hombres y mujeres que protegen a nuestro país. Cuando vea la bandera estadounidense, siempre recordaré su honor y sacrificio", expresó.

Las palabras de William Levy por el Día de los Veteranos en Estados Unidos fueron muy aplaudidas y aceptadas por sus seguidores tanto latinos como estadounidenses. Así ha quedado reflejado en los cariñosos mensajes que sus admiradores le han dejado mensajes al actor en la publicación en los que retribuyen su gratitud.

"Qué bonito recuerdo para ellos y tu agradecimiento por tu nueva vida al llegar a Estados Unidos", "Gracias por el apoyo a nuestros miembros del servicio. Mi esposo se sacrificó mucho como muchos otros. Y continúa haciéndolo. Necesitamos respaldarnos unos a otros y llegar a un terreno común", "Que alegría leerte William. Y muy bien que sientas todo eso. Deseo de corazón que tu hermoso hijo se encuentre bien, siguen en mis oraciones", "Así se hace, siempre agradecido con el país que te acogió" o "Eres un orgullo para todos los cubanos", son algunos de los comentarios que figuran en su post.

