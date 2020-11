Ya está aquí "Un amor eterno" de Marc Anthony, un bello tema compuesto por el cubano Ángel Pututi

Después de varios días de anuncios mediante sus redes sociales, finalmente el cantante estadounidense Marc Anthony ha estrenado este viernes a través de su canal oficial de YouTube el videoclip que da vida a su romántico sencillo Un amor eterno.

La canción, en formato balada, es una de las que forman parte del último álbum de estudio del artista llamado OPUS, el cual salió al mercado musical el 10 de mayo de 2019 e incluye otros preciosos temas como Soy yo, Parecen viernes o Lo que te di, entre otras.

En el material audiovisual de Un amor eterno podemos ver la actuación de Marc Anthony, quien comparte sensuales y cariñosas escenas con una joven que no es otra que la modelo argentina Mili Piñeiro.

Según comentó el artista en una las publicaciones que anunciaban el lanzamiento de esta nueva producción musical, Un amor eterno fue la canción que le hizo volver al estudio para grabar el disco, pues fue la que le transmitió esa energía en la que supo que era el momento de regresar.

"Un amor eterno es la canción que me hizo volver al estudio y grabar OPUS, la que me hizo decir 'ahora es el momento'". Trabajé esta versión con grandes amigos, les comparto la portada. Qué placer poder trabajar con la talentosa modelo argentina Mili Piñeiro en el vídeo", comentó el artista en sus redes sociales sobre este trabajo.

Un amor eterno, por su parte, es una canción que surgió del talento del compositor y cantante cubano Ángel Pututi, quien fue también el creador de Soy yo junto a su esposa, la también cantante cubana Beatriz César.

La artista, orgullosa de su pareja, compartió en su perfil de Instagram la noticia del estreno del videoclip de Un amor eterno y confesó que había sido ella "la musa inspiradora para letras tan profundas".

"Y ya salió esta esta obra maestra compuesta por mi amor Ángel Pututi en la majestuosa interpretación de nuestro flaco Marc Anthony y me siento orgullosa y bendecida de poder decir que fui la musa inspiradora para letras tan profundas. Soy muy afortunada de tener un hombre bueno a mi lado, que me ama y que me cuida tanto, mi esposo ante los ojos de Dios, el padre de mi angelito, que se entrega en alma y cuerpo, me escribe canciones y puede darme 'Un amor eterno'", expresó Bea, como se le conoce cariñosamente.

Ángel Pututi y Bea, además de poseer un tanto innato para la composición y el canto, tienen además su propio grupo musical llamado Beangel con el que han lanzado sus propias canciones como Pan con mantequilla o Tienes arte junto al cubano Leoni Torres.

