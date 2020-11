Trump pasó a saludar a los manifestantes de la “Million MAGA March” en Washington

Donald Trump se acercó a saludar a los manifestantes que se han reunido en Washington para ofrecerle su apoyo por considerar que hubo fraude electoral en estas elecciones presidenciales.

Muchos manifestantes de la "Marcha del millón de MAGA", pudieron ver a Trump pasar cerca de ellos en su caravana.

Estas personas en su mayoría se han reunido para protestar por los resultados de las elecciones. Consideran que deben apoyar al presidente en sus acusaciones de fraude electoral, aunque ninguna de ellas ha sido demostrada hasta la actualidad ni se han presentado pruebas que las justifiquen.

La convocatoria a la ‘Million MAGA March’ se hizo en Twitter el 9 de noviembre. También participan en esta jornada de manifestaciones grupos antifascistas y antirracistas contrarios a Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, indicó que esperaba que la marcha fuera “bastante grande”. Se desarrollará desde Freedom Plaza, a la escalinata de la Corte Suprema.

“La gente quiere aparecer y que se escuche su voz. Este presidente obtuvo más votos que cualquier candidato republicano, o para presidente debería decir, en la historia de nuestro país y, de hecho, obtuvo más votos republicanos que cualquier candidato en la historia de nuestro partido en 2016”, precisó la portavoz.

En los colectivos que participarán en la marcha destacan Stop the Steal, Women for America First, Oath Keepers y Three Percenters. Además se espera la participación de unos 250 miembros de la organización ultraderechista Proud Boys, que siguen dando su apoyo incondicional al presidente, a pesar de que Trump se desmarcó de ellos desde su primer debate electoral.

Este viernes se pudo confirmar que el presidente electo Joe Biden ganó el estado de Georgia en la contienda electoral de Estados Unidos. El margen fue estrecho frente a Trump, y este obtuvo la victoria en Carolina del Norte.

Diez días después de las elecciones, todos los votos electorales fueron distribuidos finalmente. El total de cada candidato fue de 306 para Biden y 232 votos electorales para Trump.