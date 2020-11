"La verdad está de mi lado": Omara Ruiz Urquiola tras ser detenida arbitrariamente por la policía cubana

La activista cubana Omara Ruiz Urquiola denunció que tras ser detenida, un policía de la Patrulla Motorizada (caballito) le lastimó una lesión cancerosa que le provocó sangramientos.

Ruiz Urquiola narró que este viernes un policía intentó arrebatarle su teléfono y ella se resistió. El uniformado con tal de lograr su objetivo se abalanzó sobre la víctima, la arrastró y "le pasó el brazo", mientras otro oficial de la Seguridad miraba "aquel circo sin licencia".

"No he tenido valor de ver lo que me hizo ese hombre y no me había dado cuenta porque la patrulla (donde fue introducida) estaba oscura, pero el oficial de Control en el calabozo de la estación de Regla pensó que yo estaba por una riña tumultuaria y fue quien me comentó de la sangre en el vestido", narró Ruiz Urquiola.

En el video se pueden varias manchas de sangre en su ropa, las cuales la activista aseguró que se trata de lesiones cancerosas que fueron lastimadas por el policía de la Patrulla Motorizada.

"Ellos metieron la pata porque no sabían que yo tengo lesiones", contó la activista cubana quien aseguró que incluso se encuentra recibiendo tratamiento médico y asiste a consultas médicas para atenderse ese padecimiento.

Omara Ruiz Urquiola se resistió a ir a un centro médico de la mano de ningún policía y firmó un documento donde responsabilizó a los militares cubanos de la sangre que hay sobre su cuerpo.

"El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo a los cubanos que pensamos diferentes", mencionó. "Ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo porque son unas bestias, unos asesinos".

Durante su transmisión en directo a través de Facebook, la activista cubana mencionó que no puede existir una administración norteamericana que sea capaz de dialogar con las autoridades cubanas ni pactos provenientes desde la Unión Europea.

"Díaz-Canel es un asesino. Es la cara nueva de un régimen criminal que agobia a los cubanos", sentenció.

Se refirió a los cubanos activistas y opositores que son castigados por el gobierno, como el caso de Denis Solís, a quien le han fabricado un proceso judicial, contó, para asustar al resto de los que piensan diferente.

"La verdad está de mi lado. La verdad está en la sangre que hicieron salir de mi cuerpo", dijo para llamar la atención también de la comunidad internacional.

No es la primera vez que Omara Ruiz Urquiola se enfrenta a la policía cubana, pero si es la primera que le provocan lesiones en su cuerpo a causa del abuso de las autoridades. Ella recibe tratamiento contra el cáncer y en varias ocasiones a acusado a las autoridades sanitarias de la isla de ser incapaces de ofrecerle el tratamiento que necesita.

Su situación se hizo más mediática tras ser expulsada del Instituto Superior de Diseño (ISdi), donde ejercía como profesora, por no compartir las ideas del comunismo y el totalitarismo. Desde entonces, junto a su hermano Ariel Ruiz Urquiola, se ha dedicado a apoyar a periodistas independientes, a denunciar los atropellos que se comenten desde Cuba contra los disidentes y a criticar al Gobierno de isla.

Este caso no solo constituye un tema de abuso policial y de género, sino de violencia política, ya que desde la institucionalidad y la represión se impide que mujeres de la isla participen en la toma de decisiones en la isla a través de organizaciones de la sociedad civil independiente.

La Red femenina de Cuba contabiliza estos casos y advierte que si existiera una Ley de Genero y se respetaran los derechos constitucionales de los ciudadanos no existieran casos como este.