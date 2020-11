Policía cubana detiene en La Habana al joven opositor Denis Solís

La policía cubana detuvo de manera arbitraria y haciendo uso de la fuerza al activista Denis Solís, aparentemente sin motivo alguno, tras salir de su vivienda este lunes en la tarde, según denunciaron varias personas a través de las redes sociales.

"El Movimiento San Isidro está listo para exigir su liberación inmediata por las vías que sean necesarias", escribió el rapero cubano Maykel Osorbo a través de su perfil de Facebook, a la vez que denunciaba el suceso.

El también opositor recordó que Solís ha sido acosado en los últimos días por agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional, luego que demostrara sus claras intensiones de desafiar al régimen.

De la detención arbitraria se preocupó también la joven curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo, quien exigió que cesara la represión en Cuba por parte de las autoridades.

Iliana Hernández, periodista de CiberCuba, también se hizo eco del atropello cometido contra el joven cubano y escribió que "pensar diferente no es delito", a la vez que se mostró inconforme con el proceder de las autoridades judiciales que actúan impunemente.

Para el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara la noticia significó también un acto de injusticia. Considera a Solís como su "amigo y hermano de lucha" y para manifestar su posición mencionó: " la vida no vale nada cuando se vive con miedo y escondido, hay seres de luz y uno es el Denis".

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho recordó que el acoso por parte de la Seguridad cubana incluyó llamadas, visitas y amenazas.

"Nunca vamos a naturalizar la injusticia y el abuso. Denis no es un delincuente. Es un muchacho súper serio y amable que ya no cree en un Estado que no tiene lugar para los que queremos construir un país mejor y denunciamos las arbitrariedades constantes que se cometen", mencionó en Facebook.

Al parecer, y según confirmaron fuentes cercanas a Denis Solís, tras el incidente con un policía que entró a su casa sin autorización ni orden judicial y con el que tuvo un encuentro algo violento, las autoridades pueden usar este hecho en su contra alegando el desacato a la autoridad, algo que contempla el Código Penal cubano y puede ser castigado con sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

Anteriormente el joven cubano había sido tendencia entre los medios independientes de prensa por tatuarse en su piel la frase "Cambio, 19-10-2020 y Cuba libre", para demostrar su desacuerdo con el régimen de La habana y las políticas comunistas que se implementan desde el Gobierno.

"Ahora sí me van a tener que arrancar la piel del pecho”, escribió Denis Solís González en su muro de Facebook al dar a conocer su iniciativa.

El acoso a activistas y opositores, así como los actos de repudio y las detenciones arbitrarias son denunciados por parte de la sociedad civil de la isla. El Observatorio Cubano de Derechos humanos ha seguido este tema y en el mes de octubre contabilizó más de 500 acciones represivas protagonizadas por las autoridades estatales.