Jeff Bezos anuncia los receptores de 791 millones de dólares para combatir el cambio climático

El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, dio a conocer los nombres de las primeras organizaciones que serán receptoras de parte del dinero que el magnate ha destinado a una iniciativa para combatir el cambio climático.

“He pasado los últimos meses aprendiendo de un grupo de personas increíblemente inteligentes que han hecho de la lucha contra el cambio climático y su impacto en las comunidades de todo el mundo su trabajo de toda la vida. Estoy inspirado por lo que están haciendo, y emocionado por ayudarles a escalar”, dijo el magnate en su cuenta de Instagram.

Un total de 16 grupos e instituciones que según Bezos trabajan en soluciones innovadoras y ambiciosas, recibirán 791 millones de dólares en donaciones para continuar su labor en defensa del medio ambiente.

“Son solo el comienzo de mi compromiso de 10.000 millones de dólares para financiar a científicos, activistas, ONG y otros. Todos podemos proteger el futuro de la Tierra si tomamos medidas audaces ahora”, subrayó.

Los beneficiarios del monto son: el Fondo de Equidad para el Clima y la Energía Limpia, la Fundación ClimateWorks, Dream Corps Green For All, Eden Reforestation Projects, Energy Foundation, Environmental Defense Fund y The Hive Fund for Climate and Gender Justice.

Además, Natural Resources Defense Council, The Nature Conservancy, NDN Collective, Rocky Mountain Institute, Salk Institute for Biological Studies, The Solutions Project, Union of Concerned Scientists, World Resources Institute y World Wildlife Fund.

Bezos, quien en agosto se convirtió en la primera persona en el mundo en ganar 200.000 millones de dólares, había anunciado en febrero el lanzamiento de su Fondo de la Tierra.

El proyecto está dirigido a financiar a científicos, activistas, ONG y “cualquier esfuerzo que ofrezca una posibilidad real de ayudar a preservar y proteger el mundo natural”.

“El cambio climático es la mayor amenaza para nuestro planeta. Quiero trabajar junto con otros tanto para amplificar las formas conocidas como para explorar nuevas formas de luchar contra el devastador impacto del cambio climático en este planeta que todos compartimos”, informó entonces el rico empresario, hijo adoptivo de un cubano que emigró a Estados Unidos en los años 60.

“Podemos salvar la Tierra. Va a tomar medidas colectivas de grandes empresas, pequeñas empresas, estados nacionales, organizaciones mundiales y particulares”, agregó.

“Estoy comprometiendo 10.000 millones de dólares para empezar y empezaré a emitir subvenciones este verano. La Tierra es lo único que tenemos en común, protejámosla, juntos”, concluyó.