Jeff Bezos se convierte en la primera persona del mundo en ganar 200 000 millones de dólares

Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, se ha convertido este miércoles en la primera persona en el mundo en ganar 200.000 millones de dólares, según la Lista Forbes de Billonarios.

La riqueza del empresario estadounidense aumentó un 1.1 % en la última jornada, después de un alza de precios de las acciones de Amazon, que alcanzaron los $ 3.403.64 dólares de cotización. El citado precio supuso un aumento del 1.8 por ciento, es decir, de $ 60.35 por acción.

El valor de la compañía de Bezos ha crecido enormemente este año a pesar de la recesión económica, lo que se debe al aumento notable de las compras a través de internet durante la pandemia de coronavirus.

Según datos de Yahoo Finance, una acción de Amazon se vendía por 1.875 dólares a finales de 2019 y ahora cuesta 3.354 dólares.

Si para muchos 2020 ha sido y continúa siendo un año desgraciado, no es así para Bezos -mayor accionista individual de Amazon- que ha añadido más de $ 82 mil millones de dólares a su patrimonio neto este año.

Las acciones de Amazon han subido un 77.1 por ciento en lo que va de 2020 y su capitalización de mercado se sitúa en 1.68 billones de dólares.

El empresario, que también es el director de la compañía de cohetes Blue Origin, ahora tiene $ 77 mil millones más que Bill Gates, que ocupa el segundo lugar con poco más de $ 123 mil millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El ejecutivo, de 56 años, posee 54.5 millones de acciones de Amazon, lo que representa una participación del 10.9 por ciento. Su participación en la propiedad de Blue Origin también tiene un valor de $ 7.2 mil millones, y tiene $ 7.1 mil millones en efectivo y otros activos, según Bloomberg.

Bezos ya habría superado la marca de los $ 250 mil millones si no se hubiera divorciado de MacKenzie, su actual exesposa, quien recibió 20 millones de acciones de Amazon en el acuerdo de divorcio. Esas acciones convirtieron a MacKenzie en la decimotercera persona más rica del mundo.

El 2020 de Jeff Bezos

A comienzos de julio Jeff Bezos rompió su propio récord como persona más rica del mundo al alcanzar la cifra récord de 171.6 mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, cifra que que apenas un mes y pocos días después ha incrementado en más de 29 millones.

También en julio, el fundador de Amazon, vio crecer su fortuna en 13 mil millones de dólares en un solo día, tras otra subida subida del valor de las acciones de su empresa.

Bloomberg indicó entonces que se trataba del mayor aumento neto de riqueza de una sola persona desde que se creó el Índice de multimillonarios en 2012.

A mediados de mayo de 2020, un análisis realizado por la página web Comparisun, concluyó que si la fortuna personal del multimillonario mantenía su ritmo de crecimiento como hasta ahora, en 2026 podría convertirse en la primera persona en entrar en el 'The Trillion Dollar Club', pese a que con su divorcio perdió 38 mil millones de dólares.

Bezos y las enseñanzas de su padre adoptivo cubano

Jeff Bezos siempre ha mostrado públicamente su admiración hacia su "padre cubano", Miguel Ángel Bezos, que lo adoptó cuando tenía cuatro años tras casarse con la madre de Bezos.

Recientemente, en la declaración del fundado de Amazon ante los miembros del Subcomité de Derecho Antimonopolio, Comercial y Administrativo, el hombre más rico del mundo compartió la historia de sus orígenes y de cómo la educación que le dieron sus padres fue decisiva en sus éxitos.

“El capital inicial para Amazon.com provino principalmente de mis padres, quienes invirtieron una gran parte de sus ahorros en algo que no entendieron. No estaban apostando por Amazon o el concepto de una librería en Internet. Apostaron por su hijo. Les dije que pensaba que había un 70 por ciento de posibilidades de que perdieran su inversión, y lo hicieron de todos modos”, agradeció.

“A diferencia de muchos otros países del mundo, esta gran nación en la que vivimos apoya y no estigmatiza la toma de riesgos empresariales. Me alejé de un trabajo estable en un garaje de Seattle para encontrar mi startup, entendiendo completamente que podría no funcionar. Parece que ayer estuve conduciendo los paquetes a la oficina de correos, soñando que algún día podríamos permitirnos pagar un montacargas”, concluyó el hombre que este miércoles ha vuelto a romper un récord de riqueza.