Jeff Bezos cuenta al Congreso de EE.UU la historia de su padre cubano

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, relató este miércoles la historia de su padre adoptivo cubano ante el Comité Judicial de la Cámara de Estados Unidos.

En su declaración ante los miembros del Subcomité de Derecho Antimonopolio, Comercial y Administrativo, el hombre más rico del mundo compartió la historia de sus orígenes y de cómo la educación que le dieron sus dos padres fue decisiva en sus éxitos .

“Mi papá se llama Miguel. Me adoptó cuando tenía cuatro años. Tenía 16 años cuando llegó a los Estados Unidos desde Cuba como parte de la Operación Pedro Pan, poco después de que Castro se hizo cargo”, reveló.

“Mi papá llegó solo a América. Sus padres sintieron que estaría más seguro aquí. Su madre imaginó que Estados Unidos estaría frío, así que le hizo una chaqueta cosida completamente de paños de limpieza, el único material que tenían a mano. Todavía tenemos esa chaqueta; cuelga en el comedor de mis padres”, detalló.

“Mi padre pasó dos semanas en Camp Matecumbe, un centro de refugiados en Florida, antes de ser trasladado a una misión católica en Wilmington, Delaware. Tuvo suerte de llegar a la misión, pero aun así, no hablaba inglés y no tenía un camino fácil. Lo que sí tuvo fue mucha determinación y determinación”, precisó.

“Recibió una beca para la universidad en Albuquerque, que es donde conoció a mi madre. Recibes diferentes regalos en la vida, y uno de mis grandes regalos es mi mamá y mi papá. Han sido modelos a seguir increíbles para mí y mis hermanos durante toda nuestra vida”, recalcó.

Bezos no olvidó a su madre, quien lo tuvo cuando apenas era una estudiante de secundaria de 17 años que vivía en Albuquerque, Nuevo México.

“Estar embarazada en la escuela secundaria no era popular en Albuquerque en 1964. Fue difícil para ella”, admitió.

Pese a las trabas en la escuela, terminó la enseñanza secundaria, aunque en su graduación no le permitieron subir al escenario junto a sus compañeros de clase para recoger su diploma.

“Decidida a seguir su educación, se matriculó en la escuela nocturna, eligiendo clases dirigidas por profesores que le permitían llevar a un bebé a clase. Aparecería con dos bolsas de lona: una llena de libros de texto y otra llena de pañales, botellas”, describió.

“El capital inicial para Amazon.com provino principalmente de mis padres, quienes invirtieron una gran parte de sus ahorros en algo que no entendieron. No estaban apostando por Amazon o el concepto de una librería en Internet. Apostaron por su hijo. Les dije que pensaba que había un 70 por ciento de posibilidades de que perdieran su inversión, y lo hicieron de todos modos”, agradeció.

“A diferencia de muchos otros países del mundo, esta gran nación en la que vivimos apoya y no estigmatiza la toma de riesgos empresariales. Me alejé de un trabajo estable en un garaje de Seattle para encontrar mi startup, entendiendo completamente que podría no funcionar. Parece que ayer estuve conduciendo los paquetes a la oficina de correos, soñando que algún día podríamos permitirnos pagar un montacargas”, expresó.

Bezos, quien días atrás vio crecer su fortuna en 13 mil millones de dólares en un día, ha mostrado públicamente su admiración hacia su padre en múltiples ocasiones.

El pasado Día de los Padres lo homenajeó con unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de ambos riendo a carcajadas. “Mi padre vino aquí desde Cuba solo cuando tenía 16 años y no hablaba inglés. Me adoptó cuando tenía cuatro años y nunca miró hacia atrás. Te amo, papá”, escribió el empresario de 56 años.