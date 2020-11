Limay Blanco se casa por la iglesia con su esposa Glenda

El humorista cubano Limay Blanco anunció en redes sociales que este domingo contraerá matrimonio por la iglesia con su esposa Glenda Medina, con quien se casó por lo civil en 2016.

La ceremonia religiosa se celebrará a las 8:00 de la noche, "para estar más que bien con Diosito", según indicó el artista en redes sociales.

La pareja no eligió una fecha cualquiera para llevar su compromiso a otro nivel, sino que lo harán mientras celebran sus bodas de seda.

Fruto de su amor, Limay y Glenda tienen una preciosa niña llamada Maily, quien se ha convertido en la protagonista de las redes sociales de sus padres.

En junio del pasado año, Limay sorprendió al mundo al renunciar a la religión yoruba y abrazar la fe cristiana. El humorista anunció a todos sus seguidores no solo que cambiaba de religión, sino que le gustaría llegar a ser pastor.

"Me siento bien, le pido a todos mis amigos que respeten mi decisión ya lo hice, ya lo decidí. Quiero que me acepten y no me lo reprochen. Desde ayer soy otra persona, me siento muy bien, estoy contento conmigo mismo", dijo en aquel momento, y dejó claro que este cambio no afectaría en lo más mínimo su carrera como humorista.

