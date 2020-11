Aduana de Cuba informa que no hay cambios en las regulaciones aduaneras vigentes

La Aduana de Cuba reiteró este lunes que todas las regulaciones aduanales se mantienen vigentes durante el periodo de reapertura de los aeropuertos en el país, los cuales se habían mantenido cerrados desde finales de marzo.

En un comunicado en su página oficial, la Aduana explicó que "se mantiene el límite del valor de importación no comercial por personas naturales hasta los 1000 pesos en cada entrada al país, conforme a lo establecido en el decreto Ley no. 22 de 1979 'Arancel no comercial'".

Esto significa que los pasajeros pueden traer sus mercancías como equipaje acompañado y no acompañado, este último por carga, hasta completar el valor máximo de importación.