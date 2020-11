Decreto 370: Arrestan y multan a reportero independiente cubano por "usurpación de funciones"

Yoel Acosta Gámez, miembro de la Alianza Democrática Oriental y reportero de la agencia Palenque Visión, fue arrestado ayer lunes y sancionado con 2 mil pesos de multa, al aplicársele el Decreto-Ley 370, que limita la libertad de expresión de los cubanos en redes sociales.

En un video publicado por Cubanet, Acosta denuncia la detención arbitraria y la injusticia de la que ha sido víctima por parte de la policía política. “Quiero denunciar ante la opinión pública nacional e internacional que fui objeto de una detención arbitraria, por lo cual fui llevado hacia la unidad de la PNR”, declaró Acosta Gámez en el video.

“Dos oficiales de la PNR de Baracoa y un oficial del Departamento de la Seguridad del Estado, es decir, de la policía política, me detuvieron cuando yo entraba a la casa de mi madre en el barrio conocido como Cabacú”, precisó el reportero independiente.

Acosta fue interrogado y amenazado por el oficial de la seguridad (Rogelio), jefe de Enfrentamiento del municipio Baracoa, y el teniente coronel (Elizardo), jefe de Instrucción Penal. En compañía de otros oficiales, pretendieron intimidar a Acosta Gámez con amenazas de ir a la cárcel y que le abrirían un expediente por peligrosidad social predelictiva.

“Me dijeron que iban a mandar a las personas a que me dieran palos en la calle y que me quitarían los medios que yo tenía de trabajo, que me robarían el teléfono”, explicó Acosta en el video. Este tipo de amenazas son comunes contra activistas y periodistas independientes cuyos medios de trabajo son los teléfonos celulares y ordenadores portátiles

Asimismo, la figura penal de “peligrosidad social predelictiva” es una de las últimas herramientas del régimen que han sido denunciadas por la violación de los derechos fundamentales que supone, y por su abusiva aplicación entre los activistas y periodistas de medios independientes.

En su denuncia ante la opinión pública internacional, Acosta Gámez explica que sufre represión por su actividad como reportero de Palenque Visión, cuyo enfoque social hace visible “la realidad de cómo viven los cubanos de a pie, los cubanos que viven en montes, en montañas, en lugares aledaños, a los cuales ningún representante del Partido y el Gobierno ha llegado”.

Por realizar esta importante labor social, Acosta ha sido acusado por “usurpación de funciones” en virtud del Decreto-Ley 370/2018, oficialmente titulado "Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba", y conocido entre los cubanos como "Ley Azote o Ley Mordaza”. El objetivo del mismo es regular el acceso y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Desde su implementación, el régimen cubano ha procesado a numerosos activistas, opositores y periodistas independientes, que han sido interrogados, multados y amenazados. Particularmente lesivo resulta el artículo 68 (inciso i) que contempla sanciones por "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

Según el testimonio de Acosta, los policías que lo interrogaron le dijeron que está prohibido grabar entrevistas de ciudadanos para luego subirlas a las redes o enviarlas a las agencias de noticias, porque eso “desacredita al gobierno”. Precisamente, por realizar esa labor, la policía de Baracoa impuso la multa de 2.000 pesos a Acosta Gámez, con la obligación de pagarla en 72 horas, o ir directamente a prisión en su defecto.

El reportero de Palenque Visión también aclaró cuál es el método que utiliza en sus entrevistas, en las que busca testimonios voluntarios y consentidos de personas vulnerables, muchas de ellas víctimas del ciclón Mathew y familias sin recursos que se encuentran desamparadas por las autoridades cubanas.

Por último, Acosta Gámez quiso hacer responsable al régimen cubano por las represalias que pueda sufrir, y aseguró estar dispuesto a continuar con su trabajo pese a las amenazas de ir a la cárcel que ha recibido.