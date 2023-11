Condenan a animalista cubano a dos años de prisión por llamar a la calle contra Díaz-Canel y el comunismo

El animalista cubano Gustavo Mena fue condenado el martes a dos años de prisión por quejarse en redes sociales de los apagones, llamar a las personas a salir a la calle y pedir al gobierno de Miguel Díaz-Canel soluciones a la crisis energética.

El rescatista –de Santa Clara y conocido en Facebook como San Lázaro Vigía– confirmó la noticia en esa plataforma: "Como era de esperar, sin pruebas para una acusación, me condenan a 2 años. Si piensan que me doblegaron se equivocan, ahora me tomo un café con mi esposa y celebramos nuestro aniversario 31 y el cumpleaños de mi nieto, mañana comienza una nueva etapa en nuestras vidas que les garantizo no será de sumisión y miedo", expresó.

Publicación en Facebook

Asimismo, dijo que está garantizando la seguridad de sus perros callejeros rescatados, y agradeció a las personas que se han ofrecido a ayudarlo con los animales.

En declaraciones al portal independiente ADN Cuba un familiar de Mena dijo bajo condición de anonimato que este será enviado a un campamento de mínima severidad a cumplir su sentencia.

Publicación en Facebook

Todavía se desconoce la fecha en que debe presentarse y dónde, pero de momento tiene que ir todos los miércoles a firmar como parte de su sanción, señaló.

Publicación en Facebook

El animalista fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Santa Clara tras hacer tres publicaciones en Facebook donde se quejaba de los constantes apagones que no dejaban dormir a su pequeño nieto.

Fue liberado el 31 de octubre por falta de pruebas, pero ahora le notificaron la sentencia.

En uno de los post decía que "un apagón no es algo que yo tenga que entender, es algo que tú tienes que resolver", en referencia al régimen representado por Díaz-Canel.

Publicación en Facebook

Otras de sus publicaciones alentaba a los cubanos a salir a la calle como mismo hicieron "los valientes del 11J".

A raíz de estos escritos Mena fue juzgado por desacato.

Este tipo de publicaciones el régimen de Miguel Díaz-Canel las tiene prohibidas. Implican duras sanciones en el código penal, en el Decreto-Ley 370, que pueden ser desde multas de 3,000 pesos hasta privación de libertad.