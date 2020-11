Conceden medalla al valor a la activista cubana Omara Ruiz Urquiola

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba concedió la medalla “General Calixto García al valor”, por primera vez, a la activista y ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.

Juan Antonio Blanco, director de esa organización sin fines de lucro, destacó el papel de Ruiz en medio de los hostigamientos del régimen contra el Movimiento San Isidro (MSI).

“Esta es una situación de pistolas contra poesía y literatura”, dijo Blanco. “Esto es una escalada de la barbarie que ya existe en la isla. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba está completamente apoyando a estos valerosos miembros del MSI”, expuso.

“Es una vanguardia político cultural cubana que merece el apoyo de todos los cubanos decentes. Otorgamos en este contexto a Omara Ruiz Urquiola la medalla “General Calixto García al valor” que por primera ocasión concedemos, por su extraordinaria abnegación personal en esta gesta”, señaló.

“Esperamos por las fotos e información personal de aquellos que participan, sean militares o paramilitares, en esta agresión contra el MSI, para integrarlos a nuestra base de datos de represores cubanos. ¡Qué sepan los hermanos y hermanas del MSI que no están solos!”, concluyó.

Ruiz Urquiola, hermana del biólogo y activista Ariel Ruiz Urquiola, ha tenido una participación activa en los últimos días junto al MSI con el objetivo de exigir la liberación inmediata del artista Denis Solís. En más de una ocasión, ha sufrido los maltratos de las autoridades, incluso agresiones físicas.

Recientemente, denunció que un policía de la Patrulla Motorizada (caballito) le lastimó una lesión cancerosa y le provocó sangramientos, cuando intentó arrebatarle su teléfono y ella se resistió.

El agente se abalanzó sobre ella, la arrastró y "le pasó el brazo", mientras otro oficial de la Seguridad miraba "aquel circo sin licencia". “No he tenido valor de ver lo que me hizo ese hombre y no me había dado cuenta porque la patrulla (donde fue introducida) estaba oscura, pero el oficial de Control en el calabozo de la estación de Regla pensó que yo estaba por una riña tumultuaria y fue quien me comentó de la sangre en el vestido”, narró la activista.

“Ellos metieron la pata porque no sabían que yo tengo lesiones”, comentó Ruiz Urquiola, quien añadió que se encuentra recibiendo tratamiento médico y asiste a consultas médicas para atenderse ese padecimiento.

Debido a sus ideas políticas, contrarias a la doctrina del comunismo que implanta desde edades tempranas el aparato propagandístico del régimen, Ruiz Urquiola fue expulsada del Instituto Superior de Diseño (ISdi), donde ejercía como profesora.

Desde entonces, junto a su hermano, se ha dedicado con más empeño a apoyar la causa de periodistas independientes, así como denunciar los atropellos que se comenten en la isla contra los disidentes, que ella y su familia han conocido de primera mano.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba fue creada en 1992 "para promover una transición no violenta a una Cuba libre y democrática mediante la potenciación de la sociedad civil independiente en Cuba", describe el sitio oficial de la organización. Según apunta, su misión es apoyar "a quienes promueven cambios para avanzar hacia una sociedad abierta, moderna, próspera y democrática en que se respeten todos los derechos humanos".