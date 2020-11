Se llevan a la madre de Iliana Hernández en una patrulla por querer despedirse de su hija en huelga de hambre

La mamá de la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, fue detenida por agentes de la Seguridad del Estado que la forzaron a entrar a una patrulla y se la llevaron, luego de que la señora intentara despedirse de su hija, que entró este miércoles en huelga de hambre.

"Se llevaron a mi mamá, mi mamá vino a despedirse de mí antes de que yo me ponga peor de lo que estoy. Ella vino a ver a su hija que se va a morir en huelga de hambre por culpa de esta tiranía", dijo Iliana a través de una directa por CiberCuba Noticias.

Los agentes de la Seguridad del Estado, que desde hace días rodean la sede del Movimiento San Isidro y acosan a los activistas que piden pacíficamente la liberación del rapero Denis Solís, se llevaron a la madre de Iliana, Maricelis Cardosa Elías, en la patrulla 154.

"Me traen de vuelta a mi mamá", advirtió Iliana a los represores que contemplaban desde la esquina. "Ella vino a ver a su hija porque sabe que yo no voy a comer hasta que traigan a Denis. Ella me conoce y conoce a estos tiranos y sabe que me van a dejar morir".

"Yo me voy a morir pero voy a morir orgullosa ¡porque morir por la patria es vivir! No somos terroristas, no asesinamos, no ponemos bombas, no secuestramos, ¡no somos el Movimiento 26 de Julio!", gritó a viva voz Iliana en plena calle Damas, donde está ubicada la sede del Movimiento San Isidro.

El resto de los activistas que están acuartelados dentro de la sede del MSI en la Habana Vieja, aseguró que no piensan deponer su huelga y que están dispuestos a morir si hace falta "por la libertad de Denis y por la libertad de Cuba".

"Aquí hay nueve personas que están plantados, eso significa listos para morirnos de verdad. La libertad de Cuba tiene que costar algo, así que tendremos que dar nuestros cuerpos y nuestras almas", dijo Luis Manuel Otero Alcántara.

Los activistas denunciaron que durante la madrugada de este viernes individuos al servicio del régimen cubano echaron un líquido químico por la puerta y techo de la sede de la organización.

"Ellos siempre han jugado sucio. ¿Cuándo ellos han jugado limpio? Por eso este país está como está. Ellos matan", señaló Iliana Hernández en ese momento.

Ante este ataque, los manifestantes respondieron con un nuevo reclamo para deponer su huelga de hambre, además de la libertad de Denis, también exigen el cierre de todas las tiendas en dólares.