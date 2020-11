Cubanos que viajen a la isla deberán pasar 10 días de aislamiento domiciliario por el coronavirus

Los cubanos que retornen al país procedentes del extranjero deberán permanecer 10 días en aislamiento domiciliario hasta que no tengan el resultado del segundo PCR, que se realiza al quinto día de su arribo.

La medida fue dada a conocer por Carmelo Trujillo Machado, jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del MINSAP, en la Mesa Redonda de este jueves, que analizó el "Protocolo de control sanitario internacional" que se está aplicando en la atención primaria de salud con el fin de frenar los casos de coronavirus en la isla.

El especialista precisó que no solo los viajeros deben permanecer 10 días en aislamiento en sus casas, sino que además indicó que el recién llegado y su familia deben mantener en el hogar todas las medidas sanitarias posibles y garantizar un mínimo de contacto, en aras de minimizar las posibilidades de contagio en caso de que diera positivo al segundo PCR.

“Durante el período de 10 días de aislamiento en el hogar gana suma importancia que el viajero ponga en práctica el uso adecuado del nasobuco, la aplicación de sustancias desinfectantes para las manos y superficies de contacto, así como el uso de estos por parte de sus familiares y respetar el distanciamiento social en todas sus expresiones”, subrayó el funcionario.

En el caso de los viajeros -de origen cubanos o no- que permanezcan por un tiempo inferior a cinco días en el país, no se les realizará un nuevo PCR y pueden salir de la isla en ese periodo, a no ser que resulten positivos al primer primer PCR -realizado en el aeropuerto- y deban recibir atención hospitalaria.

El viajero procedente del extranjero que de manera inmediata a su arribo a la isla no haya sido contactado por el equipo básico de Salud de su zona de residencia -o de alquiler en el caso de los extranjeros- deberá presentarse de forma voluntaria antes de las 48 horas de su llegada en el área de salud primaria o consultorio del médico de familia que le corresponda.

También se informó que en el caso de los propietarios de casas de rentas, estos “deben mantener un intercambio oportuno y directo con el consultorio médico o el área de salud donde se encuentre enclavada, informando oportunamente cualquier evento de salud que detecte entre sus huéspedes”.

Trujillo Machado señaló que es importante que la población conozca la responsabilidad que tienen los viajeros internacionales "para con su salud, la de su familia y la comunidad".

El funcionario del MINSAP, resaltó que en las últimas semanas un número importante de contagios se han originado en viajeros procedentes del extranjero que, según insistió "no han respetado las medidas sanitarias implementadas".

También recordó que los recién llegados deben garantizar todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de las medidas sanitarias, el distanciamiento social y el uso de los medios de protección.

El Gobierno de Cuba reportó este viernes 38 nuevos casos de coronavirus, con lo cual el país acumula 7.763 pacientes desde que comenzó la pandemia.

En su conferencia de prensa semanal, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), precisó que de esos 38 diagnosticados, 32 son cubanos y seis extranjeros; de los cuales cinco son turistas rusos que entraron por el aeropuerto Jardines del Rey, en Ciego de Ávila, y el otro es un un italiano que arribó por el aeropuerto de La Habana.

Durán García precisó que en la última semana se han diagnosticado 238 casos, cifra ligeramente inferior a los 244 dados a conocer en similar balance de la pasada semana. De los 238 casos, 51 han sido importados, es decir, con fuente de infección en extranjero, lo que continúa preocupando a las autoridades.