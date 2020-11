Carlos Rivera adelanta video de tema con Maluma "100 años"

El cantante Carlos Rivera compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de su dueto con Maluma, “100 años”, que se estrenará este jueves a las 6 de la tarde.

El mexicano sorprendió a sus fans con la publicación, luego de que ambos cantantes ya habían dado algunas pistas en sus redes sociales sobre el futuro acontecimiento.

Los fans no tardaron en elogiar la canción: “Muy acertado, no aguanto la espera! “Wow he quedado sin palabras ya quiero escucharla completa”, “30 segundos pero con mucha emoción y ansias por escucharla toda”, “Muy acertado, no aguanto la espera!”, fueron varios de los elogios de los fans de ambos artistas.

En la publicación en que Rivera adelanta 30 segundos de la nueva producción musical, aparece vestido de negro, el reguetonero adorna el tema con su melódica voz y un mariachi tradicional los acompaña.

El anticipo del tema, que se especuló sería una colaboración del ídolo mexicano con Christian Nodal, ya cuenta con 100 mil reproducciones en YouTube, y en Instagram supera las 650 mil las plataformas musicales que estrenarán el esperado videoclip están abiertas a inscripción.