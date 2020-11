Nicky Jam y Ozuna se suman a la nueva película live action de Tom y Jerry

Los artistas puertorriqueños Ozuna y Nicky Jam participarán en la nueva cinta “Tom y Jerry”, anunciaron en sus cuentas de Instagram.

Los afamados cantantes sorprendieron en sus redes sociales a todos sus fans con la noticia de la participación en el proyecto de Warner Bross.

"Estoy emocionado en anunciar que seré una de las voces que presentará la película de Tom y Jerry a la gran pantalla. Vean el tráiler ahora a la espera de que llegue a los teatros en 2021", comentó Nicky.

Ozuna compartió en su muro de Instagram una foto donde aparece con las caricaturas de Tom y Jerry, pero aún no se sabe cuál será su papel en la nueva película.

Ambos compatriotas ya cuentan con experiencia en esta labor, ya que Ozuna actuó en “Qué Leon” (2018), “Los Leones” (2019) y en la novena parte de la saga “Fast & Furious”.

Por su parte, Nicky Jam formó parte de “Bad Boys for Life”, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, y de “Fast and Furious 8”, con Vin Diesel.

El reparto cuenta con las actuaciones de Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong, y destacará la actuación del luchador estadounidense John Cena.

El filme dirigido por Tim Story combinará la animación digital y se desarrollará en un hotel de Nueva York donde el personaje encarnado por Moretz intentará contratar a Tom para expulsar a Jerry y no perder su puesto de trabajo.

Hasta el momento de redactar la nota, se desconoce el desempeño de ambos artistas en la producción cinematográfica, solo que llegará a las salas de cine en el 2021.