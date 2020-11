Funcionario del Gobierno cubano se alegra de que "Gente de Zona perdió el Grammy Latino"

Un funcionario del Gobierno cubano se alegró de que el dúo musical Gente de Zona no ganara premios en los Lammy Latino de este año.

Alejandro Cruz, quien trabaja como community manager para el Ministerio del Turismo, escribió en sus redes sociales: "El karma siempre te coge: Gente de Zona pierde el Grammy Latino".

Este post del funcionario cubano ha traído todo tipo de comentarios, desde quienes apoyan al régimen hasta quienes consideran que es el principal culpable de las calamidades de los cubanos.

"Cada cual recoge lo que siembra. Sigue el Grammy Latino en Cuba, Ahora con la Aragón. ¿Y quieren que les diga algo? Van en declive y serán un dúo más del montón, perdieron el karma y el halo", dijo una comentarista.

"Eso es verdad, esos mulatos llenos de cadenas se creyeron dioses en la tierra; ahora por idiotas y mediocres se la van a tener que m....", opinó otro ciudadano de la Isla.

Sin embargo, un cubano le espetó al funcionario: "¿Son ciegos? ¿Acaso no ven que quien ahoga al pueblo de Cuba es el comunismo encabezado por el puesto a dedo Díaz-Canel, que el primero en separar a los cubanos es el tirano? A Trump no pueden pedirle arreglar Cuba porque Cuba lleva jodida mas de 60 años... su gobierno no es culpable, la culpa es de la dictadura!"".

La 21ª edición de los premios Grammy Latinos tuvo lugar en la noche del 19 noviembre en la ciudad de Miami (Florida).

En el certamen, la Orquesta Aragón se llevó un Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por su último disco Ícono.

El dúo Gente de Zona optaba por el premio en la categoría Mejor Canción Urbana con su canción Muchacha en colaboración con la cantante estadounidense de orígenes mexicanos Becky G, pero esta vez quedaron fuera de la lista de ganadores.

Luego de que supieran que no habían sido galardonados, Alexander Delgado, líder del dúo, declaró que el simple hecho de haber acabado entre los finalistas ya para él y para todos los que formaron parte de Muchacha había supuesto un gran logro.

"Quiero comentarles que en la categoría que estábamos compitiendo se presentaron 250 y pico de canciones y nosotros quedamos entre los primeros cinco, así que es una felicidad haber vivido este momento y haber estado junto a los otros compositores esperando esta gran premiación", sostuvo.

También agradeció a la Academia Latina de la Grabación y a todos los premiados en el evento.