La periodista Luz Escobar filma en directo su detención en La Habana

La periodista Luz Escobar filmó en directo el momento en que agentes de la Seguridad del Estado se la llevaron detenida en el Parque Central, donde han comenzado a reunirse activistas, artistas y periodistas independientes en respuesta al llamado del Movimiento San Isidro.

La joven estaba transmitiendo en el parque, cuando dos mujeres vestidas con uniforme del Ministerio del Interior se acercaron a ella y le pidieron que "las acompañara hasta la esquina un momento".

"No, yo no tengo que ir contigo a ningún lugar, respondió Luz. "Yo no tengo nada que hablar con ustedes, yo vine aquí al parque".

Otro agente de la Seguridad del Estado, vestido de civil, se acercó y le dijo que apagara el celular "o te lo quito".

"Voy a apagar el celular, me llevan detenida", fueron las últimas palabras de Luz antes de cortar la directa.

NOTICIA EN DESARROLLO.