Crítico cubano Juan Antonio García: "Ahora mismo estoy allí en San Isidro"

El crítico de cine cubano Juan Antonio García Borrero aludió este domingo a la protesta del Movimiento San Isidro y aseguró que, aunque no comparte las mismas ideas de los huelguistas, le preocupa el silencio de la prensa oficial sobre el tema y respeta a "aquellas personas que deciden sacrificar de ese modo sus vidas en nombre de sus ideales y su libertad individual".

"Son pocos los individuos que en el mundo asumen acciones de ese tipo: ningún 'mercenario', debemos dejarlo claro, haría algo así", agregó el crítico en un post colgado en su cuenta de Facebook.

"He estado esperando algún tipo de información oficial sobre lo que, a través de las redes, se comenta una y otra vez. Pero no, el gobierno no se pronuncia. Por lo que, en casos así, uno no tiene más remedio que ponerse en la piel de ese grupo de personas que, en San Isidro, se ha declarado en huelga de hambre y sed, con el fin de reclamar lo que entienden son sus derechos", comienza García, cuyo blog La pupila insomne se ha convertido en referencia indispensable sobre el cine cubano y la crítica cinematográfica en la isla.

"Podría hacerme como el que no se entera. Seguir escribiendo sobre cine, sobre mi premio en la revista Temas, sobre la reciente muerte de una actriz a la que admiraba (sigo admirando) mucho. Pero no me perdonaría no alertar sobre el peligro de muerte que corren ahora mismo un grupo de personas que no conozco, y que probablemente no piensen de la misma manera que pienso yo, pero que son seres humanos. Así, sin apellidos, sin etiquetas ideológicas ni camisas políticas: seres humanos", agregó García Borrero.

"Siento un enorme respeto por aquellas personas que deciden sacrificar de ese modo sus vidas en nombre de sus ideales y su libertad individual. No tiene que ver con la simpatía, que es otra cosa. Para empezar, son pocos los individuos que en el mundo asumen acciones de ese tipo: ningún 'mercenario', debemos dejarlo claro, haría algo así", prosigue el crítico.

"Yo tampoco lo haría, pero por razones diferentes: creo que para cambiar las cosas que se tienen que cambiar hay que, ante todo, estar vivos. Y más en estos tiempos donde lo que hoy es una noticia viral se olvida de modo escandaloso en menos de una semana, quedando todo peor de lo que estaba antes", aseguró García

"Ahora mismo estoy allí en San Isidro, junto a ese grupo de personas, pero no alentándolos a que mueran, sino a que vivan, y sigan defendiendo sus derechos", concluye el intelectual cubano.

Hasta el momento, la única referencia en la prensa oficialista cubana a la huelga de hambre (y, en algunos casos, de sed) que llevan a cabo los activistas del Movimiento San Isidro es una nota publicada en el sitio web La Jiribilla, donde la Agencia Cuba de Rap, asegura que el rapero Denis Solís, encarcelado la pasada semana por el delito de "desacato", "no es representativo del rap cubano" y califica a los huelguistas de ser "un grupo de connotados contrarrevolucionarios".

El comunicado, publicado en el medio oficial del Ministerio de Cultura, asegura que "la voz de un principiante sin obra consolidada no puede invocarse como representativa de nuestro hip hop, mucho menos cuando se conoce que los intereses que defiende hacen parte del plan subversivo orquestado contra la Revolución Cubana y contravienen las esencias antihegemónicas y de resistencia cultural que caracterizan a lo más auténtico de este movimiento".

La protesta del Movimiento San Isidro cumple cuatro días este domingo. Los activistas sufrieron este sábado por la noche un ataque consentido por la Seguridad del Estado y la Policía, que mantiene vigilado el local.