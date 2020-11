Agencia Cubana de Rap dice que Denis Solís no es representativo del hip hop cubano

La Agencia Cubana de Rap, subordinada al Instituto Cubano de la Música, calificó al cantante contestatario Denis Solís como un “supuesto rapero” que no representa a ese género musical en la Isla.

En un comunicado oficial la entidad cuestionó la solidaridad que está mostrando el opositor Movimiento San Isidro (MSI) hacia Solís, condenado a ocho meses de prisión por un supuesto delito de desacato, así como las declaraciones emitidas por políticos estadounidenses que reclaman su liberación.

La agencia estatal cubana tilda a los miembros del MSI de ser unos “connotados contrarrevolucionarios” que no han podido demostrar “la menor evidencia del presunto maltrato policial ni de la obra creativa de Solís”.

En su declaración, rechaza también los mensajes públicos emitidos por Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, por el senador republicano Marco Rubio, así como por Mara Tekach, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado.

“La provocación de un supuesto rapero cubano concita de inmediato la atención de altos funcionarios del Departamento de Estado del país que ha bloqueado y hostigado a Cuba por más de 60 años”, señaló la institución artística cubana.

“Ante tales evidencias de burda manipulación política, la Agencia Cubana de Rap repudia esta maniobra, de evidente signo injerencista, y deja claro que el ciudadano Denis Solís no es representativo del rap cubano”, añadió.

“La voz de un principiante sin obra consolidada no puede invocarse como representativa de nuestro hip hop, mucho menos cuando se conoce que los intereses que defiende hacen parte del plan subversivo orquestado contra la revolución…”, concluyó el texto.

El caso de Denis Solís ha ganado notoriedad internacional en los últimos días, luego de que varios integrantes del Movimiento San Isidro se declararan en huelga de hambre para exigir su liberación.

El sábado, estos activistas que se encuentran acuartelados en la sede del Movimiento en La Habana Vieja, fueron atacados por un hombre que hirió al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, –quien lleva más de 80 horas de huelga de hambre–, y derribó la puerta del domicilio.

El agresor le lanzó botellas de cristal y se abalanzó sobre Alcántara para sacarlo hacia la calle a golpes, lo cual fue impedido por dos de sus compañeros, Yasser Castellanos y Niovel Abu Alexander Tamayo, quienes lo halaron hacia adentro de la sede y cerraron la puerta.

Fue entonces que el atacante comenzó a romper la puerta con un hierro durante unos 10 minutos, hasta que la destrozó totalmente. Todo ello fue visto y permitido por agentes de la Seguridad del Estado, que desde el inicio de la huelga no han dejado de acosarlos e, incluso, han impedido que sus familiares y vecinos se acerquen al lugar.

Denis Solís es un joven rapero y opositor que está pagando el precio por defender sus ideas políticas, contrarias al régimen castrista.

Nacido en 1988, se declara en sus redes sociales como un fiel seguidor del mandatario Donald Trump, a quien llama “mi presidente”.

El pasado 7 de noviembre, dos días antes de ser detenido, se enfrentó abiertamente a un policía que entró a su vivienda sin pedir permiso, en La Habana Vieja.

“¿Quién lo mandó a usted a pasar sin pedir permiso. Esto no es pasillo, esto es una casa. Yo le pido ahora que se retire de la puerta para afuera, y tiene que contar con mi permiso si yo decido si usted pasa o no a mi casa”, ”, requirió Solís con indignación al agente.

“Fílmame, que yo también te filmo. Yo no creo en uniformes, usted es un penco envuelto en uniforme. (...) Así que sígueme haciendo acoso para veas que va a explotar. (...) Yo no creo en tu verdugo, porque aquí no tengo presidente. Yo no se que tú haces en mi casa, asere. ¿Cuál es tu falta de respeto?”, añadió antes de que el oficial se marchara.