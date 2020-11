Maykel Osorbo: "Díaz-Canel tú no eres líder, tú eres un mafioso”

Maykel 'Osorbo' Castillo denunció la agresión sufrida este sábado en la noche en una conexión directa de Facebook. Según el testimonio de los activistas que se encuentran en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en su sede de la calle Damas 995, la violenta provocación debió ser organizada o permitida por la Seguridad del Estado.

En el video, Maykel se dirige a las autoridades represoras a las que acusa de haber orquestado el ataque sufrido, con la intención de provocarles y que ellos respondiesen con violencia para, entonces, arrestarles por alteración del orden público.

“Díaz-Canel tú no eres un líder, tú eres un mafioso”, le dice Maykel en su conexión en vivo al gobernante cubano. “Tu revolución no sirve y este país es una prisión”, afirma el rapero quien manifiesta estar preparado para resistir este tipo de provocaciones del régimen y decidido a llevar su huelga de hambre hasta el final para exigir la liberación del rapero Denis Solís.

Para Maykel, “si la seguridad del estado está ahí y está rodeado esto y no deja pasar a nadie, no hay manera de que pase un tipo con un cubo de botellas, y ni lo cogen. Ellos esperar a mirar el show”, asegura el rapero. Además, según su testimonio, agentes de la policía participaron en la agresión, en vez de detener al individuo que lanzaba botellas y arremetía con una pica de albañilería contra la puerta hasta destrozarla.

Como resultado del atentado, Otero Alcántara terminó lesionado por el impacto de una botella en su cara, provocándole lesiones en el pómulo y la ceja derecha. La puerta del domicilio acabó destruida, los golpes y los gritos se escucharon durante largos y agónicos minutos y, sin embargo, la policía no intervino, a pesar de estar apostados en todas las esquinas y tener la capacidad de llegar hasta la puerta de la casa en segundos.

Según Maykel, el plan falló por burdo. “Afuera no me van a coger nunca. Aquí estamos plantados”, aseguró. Para él, la maniobra se desplegó después de quitarles la cobertura de teléfonos celulares a los que se encontraban dentro. Pero ellos tenían otras tarjetas prepago preparadas y pudieron grabar y transmitir en vivo toda la agresión sufrida. Con lo cual, el mundo pudo ver la bajeza de las estratagemas del régimen.

“Tú no dejas entrar a mi familia, tú le das golpes a mi hija”, acusa Maykel a los represores y se pregunta entonces, cómo es posible que no hicieran nada durante la agresión. “De aquí no vamos a salir”, repite el activista. “Vamos a seguir exigiendo”, dice, porque no puede ser que un país que reaccione así pueda pertenecer el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Vas a tener que entrar y matarnos”, dijo el músico en su directa.

“Mañana vamos a meditar con una ronda de poesía. Para que el mundo vea que ustedes entran a casa de poetas a tirarle botellas. Mañana nuevamente te vamos a matar con poesía”, sostuvo el rapero dirigiéndose a los represores.

Maykel terminó su directa haciendo un llamado a los opositores y la sociedad civil de Cuba para salir a las calles hoy domingo y apoyar la causa que está defendiendo el MSI, que no es solo la liberación del rapero Denis Solís, sino todos los problemas que aquejan a la sociedad cubana, desde la represión, la falta de libertad de expresión y las tiendas MLC, entre otros.

Con la boca seca por la huelga de hambre y sed –y otras señales de deterioro que empiezan a ser visibles, como la delgadez- Otero Alcántara explicó también los detalles del ataque sufrido en la sede del MSI. La conclusión de todos los allí presentes es que la agresión se produjo en contubernio con la policía.

“Si tú no dejas entrar a nadie en esta cuadra cómo va a entrar un tipo con un cubo de botellas”, dice Otero Alcántara en el video grabado por Maykel Osorbo. Para el grupo de activistas y opositores que se encuentran “plantados” en Damas 995, el asalto que sufrieron fue obra de la seguridad del estado. Con el barrio tomado por la policía y vigilancia en todas las esquinas, solo se explican lo sucedido como parte de un plan para desestabilizar y romper al grupo.