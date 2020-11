Karol G responde a las críticas por su vestido en los Latin Grammy: "No me interesa si favorece o no a mi cuerpo"

Karol G fue una de las grandes protagonistas de la última edición de los Latin Grammy, donde no solo deslumbró con su actuación de Tusa sobre el escenario, también acaparó todas las miradas con su look sobre la alfombra roja.

La colombiana apostó por un vestido vaporoso rosa palabra de honor de Dolce & Gabbana en cuya falda se leía la frase "Un hombre le pegó mal, ya no se le ve sentimental", uno de los versos más reconocidos de su canción Tusa. Pero a pesar de desfilar con él con toda la seguridad y confianza, no todo el mundo se quedó satisfecho con el resultado y criticaron su apariencia en las redes sociales.

Algunos de los malintencionados mensajes que se leen en las diferentes plataformas critican que parecía un vestido de quinceañera y que no favorecía sus curvas. Incluso hubo quienes también señalaron que el mensaje que llevaba escrito en la falda era difícil de descifrar.

Pero lejos de quedarse callada ante los mensajes negativos que le dedicaron, la reguetonera acudió a su perfil de Instagram para defender su look y dejó claro que no le importa lo más mínimo lo que piensen los demás porque ella cumplió un sueño con ese vestido.

"Uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal... No sé si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mi se trata de cumplir sueños. Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marcó a toda una generación", defendió la colombiana en Instagram.

Además, animó a sus incondicionales a seguir su ejemplo y valorar la opinión de uno mismo por encima de la de los demás. "Todo el mundo tiene una opinión pero sigue solo la que te hace feliz a ti, que tal vez eso diferente que tienes en tu mente, te haga sobresalir ante los demás", concluyó.

Ante este mensaje son muchos los usuarios los que han aplaudido su alegato en la sección de comentarios.

"Critican critican y critican. Fácil estar detrás del celular pero se les aparece Karol G al lado y seguro que van por una fotico. En fin, la hipocresía. Felicitaciones otra artista que está haciendo historia en la música representando a Colombia" o "Lo que más admiro de ti, es que defiendes lo que eres, por encima de lo que puedan pensar y opinar los demás... eres una persona única y maravillosa", son algunos de los mensajes que le enviaron.

Además, la artista también recibió el apoyo de otros rostros reconocidos del mundo de la música como Beatriz Luengo, quien le dedicó el siguiente mensaje: "Te veías hermosa Karol! Llena de seguridad y personalidad! Un fuerte abrazo".

Gracias a su personalidad y la confianza que desprende, Karol G se ha robado el corazón de millones de personas en todo el mundo que admiran la trayectoria profesional que se ha labrado y aplauden sus logros.

