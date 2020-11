Cantante Dayani Lozano a los artistas cubanos: "Es el momento de no callar"

La cantante Dayani Lozano hizo un llamado a todos los artistas cubanos a unir sus voces en contra de la represión a activistas, artistas y periodistas independientes que desde el 17 de noviembre se acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro.

"Artistas cubanos es el momento de no callar. Si cantamos en algún momento para los CDR o para el Minint (como yo). También tenemos que alzar nuestras voces cuando las cosas están mal. Por favor, ¡alcen sus voces! Ya basta, ¡Cuba tiene que cambiar ya! TODOS SOMOS SAN ISIDRO", escribió la cantante.

En otra publicación, Dayani expresó que "cuando la uniformidad mediática aplasta toda diversidad, censura cualquier expresión divergente y sanciona a los autores disidentes" se vuelve "natural efectivamente hablamos de represión".

"¿Cómo calificar de otro modo un sistema que amordaza la libertad de expresión y reprime las voces diferentes? Un sistema que no acepta la contradicción por muy argumentada que sea. Un sistema que establece una ’verdad oficial’ y no tolera la transgresión. Semejante sistema tiene un nombre, se llama: ‘tiranía’ o ‘dictadura’. No hay discusión", sostuvo.

Dayani contó que "como muchos otros", ella también padeció en su propia piel la represión del sistema cubano, incluso viviendo en España y en Francia.

Los huelguistas del Movimiento San Isidro se acuartelaron en la sede de Damas 955 el pasado 17 de noviembre, con el fin de exigir la liberación del rapero Denis Solís, quien fue detenido y acusado de desacato en un juicio expedito, sumario y arbitrario.

Desde entonces, los activistas han sido reprimidos constantemente por la Seguridad del Estado, les cortaron el suministro de alimentos, lo que condujo a 9 de ellos a iniciar una huelga de hambre, tres de hambre y de sed.

Además de cortarles con frecuencia las comunicaciones, echarles un líquido tóxico, romperles la puerta con un martillo y caerles a botellazos, la noche de este jueves, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de médicos y enfermeras irrumpieron en la sede del Movimiento San Isidro y los sacaron a todos a la fuerza, alegando violación del protocolo de salud del periodista Carlos Manuel Álvarez.

Varios artistas cubanos dentro y fuera de la isla se han pronunciado en contra de la violencia, la represión y el irrespeto a la libertad de expresión, como Haydée Milanés, Carlos Varela, Mario Guerra, Leoni Torres, Yuliet Cruz, Gente de Zona, entre otros.