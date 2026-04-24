"Esto va a parar feo": Madre y esposa de Javier Martín "Spiderman" lo buscan en unidad policial

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La madre del peleador cubano de artes marciales mixtas Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como "Spiderman", denunció este viernes que su hijo fue arrestado de forma violenta en Marianao, La Habana, por agentes vestidos de civil, y que las autoridades se niegan a informarle sobre su paradero.

El arresto ocurrió cerca del Complejo Deportivo Jesús Menéndez, donde agentes sin identificación lo subieron a un vehículo sin placas visibles y, según su familia, le propinaron una golpiza durante la detención.

Lourdes Gutiérrez, madre de Spiderman, acudió a una unidad policial en busca de respuestas y denunció lo ocurrido a Martí Noticias desde el propio lugar.

"Donde no me han querido dar ninguna información respecto a mis hijos. Les estoy pidiendo hablar con el político y me han hecho caso omiso", declaró visiblemente angustiada.

Las autoridades le respondieron que su hijo no había pasado por esa unidad, pero se negaron a orientarla sobre dónde podría encontrarse.

"Me informan y me dicen de que mi hijo no ha pasado por aquí, pero no me quieren dar datos tampoco de dónde están", relató.

Lourdes describió la respuesta policial como un muro de silencio deliberado: "Ellos dicen que ellos no tienen por qué saber porque a mí me dé la gana. Ellos no tienen por qué saber dónde se encuentra mi hijo".

Sobre la golpiza que habría sufrido su hijo al momento de la detención, la madre fue directa: "Lo único que pedí es que nunca me le pusieran una mano encima. Y según tengo entendido me le dieron tremendo traje".

Spiderman, campeón de la Cuban Fighting League (CFL) en la categoría de 135 libras, llevaba al menos seis días consecutivos realizando protestas públicas desde el balcón de su casa en la avenida 31 de La Habana, frente a la terminal de El Lido, desde el 19 de abril.

Durante esas jornadas, el peleador denunció la crisis humanitaria en Cuba —incluyendo mujeres y niños comiendo de la basura— y desafió abiertamente a la Seguridad del Estado: "Vengan por mí. Tiren con lo que quieran", gritó desde su balcón.

A pesar de que agentes visitaron a su madre y un psicólogo de contrainteligencia intentó contactarlo durante los días de protesta, Spiderman no había sido detenido hasta el pasado miércoles, según los últimos reportes disponibles antes de su arresto.

Su caso generó amplia repercusión y el apoyo de figuras del activismo cubano, entre ellos el rapero El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro.

El arresto se produce en un contexto de represión creciente: Cuba registraba 1,250 presos políticos a finales de marzo de 2026, cifra récord desde 2021, con 44 nuevas detenciones políticas solo en ese mes, según la organización Prisoners Defenders.

"Si a mi hijo me le dieron golpe, esto va a parar feo", advirtió Luordes Gutiérrez al concluir su denuncia frente a la unidad policial.