Luis Manuel Otero «es el emblema de una época», dice cineasta cubano Ernesto Fundora

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Luis Manuel Otero Alcántara «es el emblema de una época» y en él hay «muchos pilares de lo que necesita Cuba para su futuro inmediato», afirmó el cineasta cubano Ernesto Fundora en una entrevista concedida a Diario de Cuba sobre su documental Estamos conectados, en el que retrató al artista y activista durante cinco años.

Fundora filmó a Otero Alcántara entre 2016 y 2021 sin saber inicialmente que ese material se convertiría en un largometraje documental. El resultado es, según sus propias palabras, «un retrato íntimo y a la vez el documento histórico» de una época marcada por el deshielo entre Cuba y Estados Unidos, el auge del activismo artístico y la posterior radicalización del conflicto político en la Isla.

El director, nacido en 1967 y radicado en México, describe la transformación que observó en el protagonista a lo largo del rodaje: «El documental muestra justo esa evolución de un Luis Manuel más ingenuo, más sociológico, tratando de entender el viacrucis de una nación a través de sus sistemas de adoración religiosa», hasta convertirse en una figura antisistema que «percibe una trabazón» en el Estado cubano.

Sobre el peligro que implicó filmar en la Isla, Fundora refiere: «Era el normal de cualquier persona que está tratando con temas censurados en una Cuba hegemónicamente tiránica. Es una sociedad blindada contra el disenso». Su equipo completo lo fue abandonando por miedo, hasta que quedó solo. «Me quedé solo con la cámara y una lucecita portátil. Con eso hice la entrevista base que sostiene toda la narrativa», relata.

Esa soledad forzada produjo, paradójicamente, una cercanía excepcional con el protagonista. Fundora describe cómo compartieron mesa y comida, cómo se construyó «una complicidad silenciosa» con «guiños, pausas, silencios, un reconocimiento generacional». El cineasta sostiene que esa experiencia humana «impregna el material de una energía que lo hace más profundamente humano».

El documental fue estrenado el 7 de febrero de 2026 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, con proyecciones adicionales en La Pequeña Habana y transmisión por N+ Univision Miami. El filme incluye música de Omar Sosa y Armando Gola, incorpora rap cubano como banda sonora de la resistencia, y suma testimonios sobre el encarcelamiento de Otero y las protestas del 11 de julio de 2021.

Fundora es categórico al valorar el lugar histórico de su protagonista: «No hay una figura más descollante durante el deshielo que Luis Manuel y el Movimiento San Isidro». Y añade que el video fue para ese movimiento «el bolígrafo electrónico de su época, o incluso el fusil simbólico de su resistencia», subrayando el poder del soporte audiovisual como herramienta política frente al discurso oficial del régimen.

La entrevista sobre el documental aparece en un momento de alta tensión para Otero Alcántara. El artista, condenado a cinco años de prisión en junio de 2022 por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, cumple condena en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay. Entre el 30 de marzo y el 6 de abril realizó una huelga de hambre de ocho días en protesta por amenazas de muerte de agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado.

El 22 de abril, el Tribunal Supremo ratificó su prisión hasta julio, rechazando los recursos presentados por Cubalex. Paralelamente, el 12 de abril se lanzó la campaña internacional «Una foto con Luisma», coordinada por miembros del Movimiento San Isidro desde Miami y Madrid, para exigir su liberación. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia.

Sobre el futuro de Cuba, Fundora lo resume en una sola palabra: «sanación». Y sobre el ser humano que espera ver salir de prisión en julio, concluye: «Creo que el hombre que va a salir de esa prisión no es el mismo que entró. Será un hombre crecido, con propósitos distintos».