Ozuna publica un álbum familiar lleno de fotos inéditas con sus hijos y su pareja por el día de Acción de Gracias

Este jueves se celebró en Estados Unidos el día de Acción de Gracias, una fiesta cada más internacionalizada que contagió a muchas de nuestras celebridades favoritas, que acudieron a las redes sociales para agradecer por todas las cosas buenas que tienen. Uno de ellos fue el reguetonero puertorriqueño Ozuna, quien sorprendió a su legión de followers al compartir un álbum lleno de fotos inéditas junto a su familia en Instagram.

A pesar de la faceta que presenta el cantante en sus canciones, en realidad El Negrito de Ojos Claros es un padre de familia y lleva felizmente emparejado con la madre de sus hijos, Taina Marie Meléndez, desde hace 8 años. Y este jueves descubrimos en su perfil de la citada red social una colección repleta de imágenes con su pareja y sus dos hijos, Sofía y Jacob, de 6 y 4 años respectivamente. Algo que no suele suceder habitualmente.

Para acompañar estas fotos, publicó una reflexión acorde a la fecha: "Para comenzar no sé ni cómo he llegado hasta aquí. He construido cosas que nunca pensé construir como mi familia. De ser un niño a convertirme en padre, esposo, amigo, empleado y jefe. No soy un santo ni pretendo serlo, pero muchas veces ven otra cara de muchas monedas. No solo la mía".

"La vida no es como tú ves aquí en Instagram, la vida es mucho más. Gracias le doy a Dios y a todos ustedes porque lo más que aprendí es que no es quien más tenga, es quien más disfrute. Los amo y dale gracias a Dios todos los días, no solo hoy. Feliz Día de Acción de Gracias. Dios los bendiga siempre", fueron las palabras con las que concluyó este profundo texto.

Además, en el post compuesto por varias fotografías también encontramos vídeos de él bailando con su chica y sus hijos y otra imagen con su mamá.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.