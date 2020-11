Anamely Ramos sobre reunión en el MINCULT: Esto no es un problema solo de los artistas, se tenía que hablar de un país

La curadora de arte y activista Anamely Ramos se pronunció sobre el encuentro que tuvieron en la noche del viernes artistas e intelectuales cubanos en el Ministerio de Cultura, y dijo que este no era un problema de los artistas simplemente, y que en dicha reunión se debía haber hablado de un país que está reprimiendo personas.

"Estoy en contra de que haya una reunión donde no se diga de que Denis Solís está preso, que Luis Manuel y Maykel están en huelga de hambre y que hay patrullas en los bajos de nuestras casas", dijo la curadora, quien se encontraba en huelga de hambre hasta el día de ayer, en que las fuerzas policiales la dejaron en su casa y decidió comer.

"No puede haber diálogo con una situación así. Es totalmente simétrico a lo que está sucediendo, demuestra la fractura profunda de esta sociedad donde todo el mundo actúa como si fuera un mundo aparte, como si fueran guetos independientes", agregó.

Ramos aclaró que el Ministerio de Cultura tiene vínculos con el Ministerio del Interior. "Nosotros cuando veíamos llegar a ETECSA a San Isidro teníamos miedo, cuando veíamos llegar a Salud Pública teníamos miedo, porque son brazos del gobierno y así ha funcionado, las instituciones culturales y no culturales filtrando el poder de un estado completo que quiere controlar a sus ciudadanos, controlar que tengan iniciativas y hagan cosas en función de mejorar el propio país", sostuvo.

"Yo estoy absolutamente en contra de que se hayan elaborado esos puntos si no se logra que Luis Manuel, Maykel y nosotros dejemos de tener esas patrullas en la puerta, es incongruente, ellos decían que no sabían lo que nos estaba pasando, es mentira. Si esos puntos son reales, y si ya los artistas independientes no vamos a tener más hostigamiento, qué hace una patrulla impidiéndome salir, impidiendo que yo vaya a ver a Maykel Osorbo", dijo la activista.

Anamely también insistió en que ni el ministro de Cultura Alpidio Alonso, ni el viceministro Fernando Rojas tienen legitimidad. También indicó que la Asociación Hermanos Saíz es un brazo del gobierno y no los representa.

"¿Hasta cuándo vamos a seguir arrastrando lo mismo?", se preguntó.

"Yo cierro filas con Maykel Osorbo, que estuvo preso por el decreto 349, cierro fila por Luis Manuel exigiendo su legítimo derecho de ir a su propia casa, cierro fila con Iliana Hernández, que es una de las mujeres más valientes de este país, cierro fina con Anyel, que dejó a sus hijos y fue con nosotros, cierro fila con Adrián y Jorge Luis, que son muchachos muy jóvenes", insistió Ramos.

Anamely dijo que Maykel Osorbo, quien aún se encuentra en huelga de hambre, está mal de salud, con problemas en los riñones. Por su parte, Luis Manuel aún no está en su domicilio de la calle Damas 955, y recalcó que el artista disidente está en contra de que lo atiendan en algún hospital perteneciente al sistema de Salud Pública de la Isla.

Este sábado también la activista y profesora de diseño, Omara Ruiz Urquiola, la emprendió contra los artistas e intelectuales que dialogaron con las autoridades del Ministerio de Cultura.

"No tenían ningún derecho, son unos arribistas viviendo a la sombra de un muchacho que sí tiene talento", dijo. "No puede haber diálogo con la dictadura si no está presente Iliana Hernández, Adrián, Osmani, Jorge Luis", sostuvo.

Los artistas e intelectuales que entraron a dialogar con las autoridades culturales de la Isla denunciaron la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos.