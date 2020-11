Jennifer Lopez se luce bailando "Dákiti" de Bad Bunny: "Amo esta canción"

Para nadie es un secreto que Jennifer Lopez es una experta bailarina y, como tal, no pierde ocasión para demostrar sus mejores movimientos. Así pasó el Día de Acción de Gracias durante el directo de Instagram que protagonizó para presentar su nueva canción In the Morning, una retransmisión en la que también sacó a relucir su faceta más espontánea dejándose llevar por los nuevos sonidos de Bad Bunny. Concretamente la canción Dákiti, su último número uno.

Dákiti es el último fenómeno musical del Conejo Malo y forma parte de su más reciente álbum El Último Tour del Mundo. El tema fue estrenado hace apenas unas semanas, pero no tardó en posicionarse en lo más alto de las listas de éxitos y hasta la mismísima neoyorquina no ha podido evitar contagiarse de los pegadizos sonidos. Y así lo demostró en el directo que transmitió el jueves por la noche cuando puso el hit.

"Amo esta canción de Bad Bunny", dice en un momento dado a los usuarios que estaban conectados mientras se mueve sensualmente al ritmo de la canción.

La cantante se encontraba en su casa de los Hamptons acompañada por sus hijos Max y Emme, y Natasha y Ella -hijas de su prometido Alex Rodriguez- quienes también aparecen al fondo del vídeo mientras la diva se desenvuelve al ritmo de la canción.

De esta manera, Jennifer Lopez demuestra que es una incondicional más del boricua, quien fue uno de los artistas invitados en su show del Super Bowl junto a Shakira.

Ante este momento son muchos los que claman por una nueva colaboración entre Jennifer Lopez y Bad Bunny, quienes ya trabajaron conjuntamente en la canción Te guste, que lanzaron en 2018. Aquí te dejamos el videoclip de su canción:

