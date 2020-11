Tania Bruguera: En menos de 24 horas el Ministerio de Cultura ha roto 3 de los 5 acuerdos

La artista Tania Bruguera aseguró que el Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) ha roto en menos de 24 horas 3 de los 5 acuerdos que un grupo de artistas e intelectuales acordaron con esta institución el pasado viernes 27 de noviembre luego de una protesta pacífica frente a la sede de la institución.

La declaración de Bruguera fue hecha en la conferencia de prensa convocada esta mañana por los 32 representantes de los más de 200 manifestantes reunidos en la afueras del MINCULT que dialogaron con la institución con el objetivo de lograr la liberación de Denis Solís, el cese de la represión y el descrédito contra el Movimiento de San Isidro, y para reclamar derechos de libertad de expresión y libertad de asociación para la ciudadanía y los artistas en Cuba.

La artista afirmó que los acuerdos concertados con el viceministro de cultura Fernando Rojas, contraparte institucional del proceso de negociación, fueron rotos después de un programa especial transmitido en la televisión nacional en horas de la noche de ayer donde el Movimiento de San Isidro y el escritor Carlos Manuel Álavarez fueron difamados y acusados de mercenarios y agentes del gobierno de los Estados Unidos.

Aún no existen noticias sobre la liberación del rapero Denis Solís y Luis Manuel Otero continúa en huelga de hambre retenido en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana y recibiendo atención médica en contra de su voluntad. Lo que contradice uno de los acuerdos fundamentales de la reunión, en parte enfocada en el bienestar de estas personas.

Además, algunos miembros del Movimiento de San Isidro (MSI) como la curadora Anamely Ramos y el rapero Maykel Castillo han sido impedidos de salir de sus casas desde que los desalojaron violentamente de la sede del Movimiento de San Isidro en Damas 955. Otros, como Michel Matos y Amaury Pacheco, han sido amenazados por las autoridades sanitarias para mantenerse aislados debido a un supuesto caso de sospecha de coronavirus, después de haber entrado a un perímetro supuestamente afectado por Covid-19 sin ninguna advertencia previa.

Este hostigamiento a artistas y gestores culturales independientes es claramente uno de los acuerdos violados por las autoridades cubanas con el hasta ahora conocido como grupo de los 32, entre los que se encuentran también los artistas visuales Julio César Llópiz, Reynier Leyva Novo, Camila Rámirez Lobón, los realizadores Gretel Medina y Juan Pin Vilar, el director de teatro Junior Aguilar, e integrantes del movimiento de San Isidro como Michel Matos y Amaury Pacheco.

En la conferencia se explicó cómo había sido la naturaleza del diálogo con la institución al interior de la reunión que sostuvieron por más de 5 horas. Para varios de los presentes en la conferencia de prensa, continuar el diálogo no tiene ningún sentido, después de que el gobierno solo haya intentando ganar tiempo y disolver la manifestación del viernes para mantener el orden represivo de cosas. Por otra parte, algunos confían en la continuidad del diálogo como una oportunidad de que el gobierno vaya dando pasos de apertura lentamente.

Tania aseguró que la desición de dialogar o no se tomará de modo democrático después de terminar la conferencia de prensa, debido a que el grupo es hteerógeneo y no solo está compuesto por 32 personas, sino también por otras que no pudieron estar en la reunión por tema de espacio y por estar detenidos en contra su voluntad, como es el caso del artista Luis Manuel otero Álcantara.