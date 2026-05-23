Denuncian golpiza contra preso político en cárcel de Camagüey

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El preso político Carlos Alain Abrahantes Valdés, de 31 años, fue golpeado «salvajemente» hasta quedar inconsciente en la Prisión Provincial de Camagüey, Kilo 8, según denunciaron dos reclusos de esa instalación que hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.

La agresión ocurrió el pasado lunes cuando un preso común identificado como Ignacio González Galván provocó a Abrahantes Valdés y, al ser confrontado, comenzó a golpearlo hasta dejarlo sin conocimiento.

La madre del joven, Desireé Valdés, confirmó en una directa de Facebook que su hijo sufrió fractura del tabique nasal y tuvo que ser operado.

Además de la fractura, el agresor le causó una laceración en el hombro que también requiere intervención quirúrgica, según informó la propia madre tras comunicarse con su hijo.

El médico que atendió inicialmente a Abrahantes Valdés advirtió al guardia que lo custodiaba que «sus lesiones eran muy graves, con peligro para su vida, y que era necesario llevarlo inmediatamente al hospital», según relató Desireé Valdés.

Al momento de hacerse pública la denuncia, el joven continuaba ingresado en el hospital de la prisión, y queda por aclarar si en la golpiza participaron otros dos prisioneros, según indicó su madre.

Lo que sí quedó documentado es la escasa sanción impuesta al agresor: González Galván fue encerrado en régimen de castigo por menos de 24 horas y luego trasladado al Destacamento 7 de la misma prisión.

El también preso político Danisbel Labrada Morales, recluido en ese destacamento, informó que al llegar, el agresor comenzó a vociferar consignas castristas como «¡Viva Fidel!» y «¡Viva la Revolución!», lo que refuerza las sospechas de que la agresión fue orquestada o alentada por las autoridades penitenciarias.

Abrahantes Valdés, natural de Cienfuegos, fue arrestado de forma violenta el 10 de julio de 2023 y acusado de incendiar almacenes del Ministerio del Interior, aunque sus familiares aseguran que se encontraba en otro lugar al momento de los hechos.

Fue condenado a ocho años de privación de libertad por «sabotaje» —delito contra la seguridad del Estado— por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara.

Su caso está registrado en la base de datos de Cuban Prisoners Defenders, ONG fundada en España para la defensa de los derechos humanos de personas privadas de libertad por motivos políticos.

Este caso se inscribe en un patrón sistemático de agresiones contra presos políticos en cárceles cubanas. En el pasado mes de abril, el preso político Félix Navarro Rodríguez fue golpeado brutalmente en la prisión de Agüica, en Matanzas, por el mayor Noslen Pedroso Sotolongo y enviado a celda de castigo.

En junio de 2025, José Daniel Ferrer denunció haber sido golpeado en dos ocasiones en la prisión de Mar Verde, con presos comunes trasladados expresamente para agredirlo.

La propia Kilo 8 tiene un historial de violencia documentado: en enero de 2025, Ulises Rodríguez Machado, de 73 años, murió en esa instalación tras una golpiza atribuida a un oficial penitenciario, con denuncias de encubrimiento por parte de las autoridades.