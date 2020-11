Alexis Valdés manifiesta su respeto por el Movimiento San Isidro: “Están en un momento de gracia”

El humorista cubano Alexis Valdés ha publicado un video en su canal de Youtube en el que vuelve a manifestar su respeto y admiración por el Movimiento San Isidro (MSI), y por todos aquellos que les apoyan y muestran su solidaridad.

Valdés se declaró profundamente emocionado por los acontecimientos que se han desarrollado desde el desalojo de la sede del MSI hasta la “sentada” que protagonizaron centenares de artistas, intelectuales y jóvenes frente al Ministerio de Cultura (Mincult).

Para el actor, estos jóvenes valientes -y todos los que se han expresado a favor de sus reclamaciones- se han posicionado y están exigiendo sus derechos a expresarse, a disentir y a pensar libremente.

“Si yo viviera en Cuba, yo estaría ahí también”, dijo mientras reconocía la presencia de otros profesionales del cine como el actor Jorge Perogurría o el director Fernando Pérez. Sin embargo, el mensaje de Valdés iba dirigido especialmente a los jóvenes, a los que llama los “portadores del cambio”.

“Ellos tienen más energía, más entusiasmo, son más valientes, son la esperanza del país porque son los que pueden cambiar y mejorar las cosas”, declaró Valdés en su video de Youtube. “Con una dignidad y valentía tremendas, con sus ideas, con su atrevimiento y luz, estos jóvenes artistas están haciendo algo inédito”.

El MSI sufrirá ahora el menosprecio y el descrédito de algunos que irán apareciendo, advirtió Valdés. “Que si este era un delincuente y el otro no sé qué… Señores, no se presten a eso, no repitan nada de eso. Se trata de jóvenes con mucho criterio y mucha fuerza. Y lo que están haciendo, lo están haciendo por nuestro país y por todos nosotros”, aclaró el reconocido actor.

“Estamos en el S. XXI y ya no se sostiene lo de las ideas únicas, lo del pensamiento único o las organizaciones únicas. Es hora de avanzar”, propuso mientras reflexionaba sobre la necesidad de un cambio para Cuba. “Nuestro país necesita un cambio, donde haya diálogo y se escuchen las opiniones de todo el mundo y no se reprima a nadie por expresarse”.

Mientras exhortó a todos a solidarizarse con estos jóvenes y a no prestar oídos a las campañas de difamación que ahora circulan por medios oficialistas y voceros del régimen, Valdés declaró su admiración por los jóvenes y, en especial, los integrantes del MSI.

“No conozco el pensamiento político y social de cada uno, no conozco sus historias personales. No es lo que me interesa, sino lo que están haciendo en conjunto” dijo el autor de personajes tan populares como Cristinito y Nereida.

“Cuba necesita urgentemente un cambio y eso siempre lo han hecho los jóvenes. A estos yo los admiro”, dijo Valdés antes de considerar que “están en un momento de gracia”.

El pasado viernes, en su cuenta de Facebook, Valdés publicaba un post en el que también expresaba sus sentimientos de respeto y admiración:

"Como muchos ya saben un grupo de artistas cubanos se han plantado frente al Ministerio de Cultura de La Habana a exigir a las autoridades culturales que hagan su trabajo defendiendo la libertad creativa de los artistas de la isla. Desde la distancia no solo les apoyo, más aún, les agradezco mucho a todas ellos porque con su acto de valentía hacen mejor nuestro país. ¡Bravo muchachos! Este acto me hace sentirme orgulloso de mis compatriotas y colegas artistas".