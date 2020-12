Cardi B se disculpa por su fiesta de 37 personas en plena pandemia: "No estaba tratando de ofender"

Cardi B vuelve a estar en el ojo del huracán por una multitudinaria fiesta en medio de la pandemia por el coronavirus. Hace unos meses, la cantante celebró por todo lo alto su cumpleaños. Una celebración que desató las críticas, ya que en la fiesta no se respetaron las medidas de seguridad ni se veía a los invitados utilizando mascarilla. Y ahora, vuelve a ser el foco de las críticas por su gran reunión de Acción de Gracias.

La neoyorquina reunió a 37 personas en su casa para celebrar la tradicional fiesta a pesar de que se aconsejaba no reunirse más de 10 personas.

"12 niños y 25 adultos durante las fiestas. ¡¡Estuvo genial!!", comentó el pasado 29 de noviembre en Twitter.

Un mensaje que provocó una avalancha de críticas por las que la artista salió a pedir disculpas y dar explicaciones.

"Lo siento, fue mi error. No estaba tratando de hacer que nadie se sintiera mal. Acabo de tener a mi familia en mi casa por primera vez y me sentí tan bien y me animó", se disculpó la rapera, quien aseguró en el mismo tweet que se gastó mucho dinero en que todos se hicieran las pruebas para no correr ningún riesgo de contagio.

"Gasté mucho dinero en todas las pruebas, pero me pareció que valía la pena. No estaba tratando de ofender en primer lugar", añadió.

Además, la intérprete de WAP aclaró que por su trabajo se hace pruebas con frecuencia. Hasta cuatro veces a la semana.

