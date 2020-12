"Papi canta algo": La adorable petición del hijo de Leoni Torres a su padre que enamoró a sus fans

Definitivamente el pequeño Samuel, hijo menor del cantante cubano Leoni Torres y la actriz cubana Yuliet Cruz, no hace más deleitar con sus ocurrencias y despertar el lado más adorable de los seguidores que tienen sus padres en las redes sociales.

Si aún no crees el poder que tiene el menor para arrancar una sonrisa a quien le ve o escucha, no te puedes perder el último vídeo que el intérprete de Recordándote subió a su perfil de Instagram que es pura ternura y que no ha hecho más que enamorar a sus admiradores.

En el audiovisual se pude ver a Leoni Torres con ropa muy cómoda ensayando unos pasillos de baile en el salón de su casa, mientras que Samuel le graba con el teléfono móvil y le dice con su preciosa voz: "Pues canta algo, papá canta algo". El artista no hizo más que complacer la petición de su niño y comenzó a interpretar a capela una canción.

"Samuel pidiéndome que cantara algo mientras repasaba unos pasos", añadió Leoni Torres a la publicación.

Los 'corazones' de 'me gusta' y los comentarios llenos de cariño por parte de los fanáticos de Leoni Torres han inundado el post del cantante, sobre todo haciendo alusión a la preciosa relación que existe entre padre e hijo.

"Si antes te admiraba ahora lo hago mucho más", "Muero del amor qué lindo Samuelito", "Qué dulzura", "Qué bella esa relación, los adoro", "Me alegran el día" o "Me lo como", son varios de los mensajes que le han llegado al intérprete cubano.

La pasada semana Samuel también encandiló a los internautas de Instagram con otro vídeo que compartió su papá. En esta ocasión, el niño aparece cantando el último sencillo del cantante, Mi loca, seguido de una sonrisa que derritió a más de uno.

Además del pequeño Samuel, Leoni Torres también es padre de otros dos retoños: Sebastián, también fruto de su amor con Yuliet Cruz, y Sheila, nacida de una relación que mantuvo el cantante en su Camagüey natal.

