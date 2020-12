Anamely Ramos no asistirá a la reunión con el MINCULT: "No le creo al Poder"

La curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos comunicó que no asistirá a la reunión con las autoridades del Ministerio de Cultura en La Habana, porque no están representados todos los sectores de la sociedad.

"Sobre esa reunión quiero decir que no tengo ninguna intención de asistir. Esas personas que la presidirán son responsables directos o indirectos de que me sacaran del ISA hace poco más de un año y los considero ilegítimos para el cargo que ocupan, creo que son policías de cuello blanco y han dedicado sus vidas a regular, cuando no erradicar, numerosas iniciativas y proyectos valiosos y verdaderamente independientes en este país", escribió Ramos en una publicación en Facebook.

"Sé que ellos posiblemente no me dejarían llegar allá, pero hace mucho que no espero nada de ellos y decido por mí misma cómo llevar mi vida y la narrativa de mis acciones al márgen de ellos. Lo he dicho muchas veces, no le creo al Poder", agregó.

La activista dijo que no se identifica ni mínimamente con esa visión segregadora y minúscula de la cultura que el Ministerio promueve, ese "la cultura en buenas manos" que sabe, suena y huele a muerto y que ninguna persona o país democrático suscribiría a estas alturas.

"Por estar en contra de semejante visión fasistoide me levanté contra el 349 y me identifiqué después con Luis Manuel y con el Movimiento San Isidro", apuntó.

"Todos tenemos una historia de vida y la mía pasa por la Academia pero también pasa por los voluntariados de la Iglesia, el acompañamiento a mis estudiantes en Angola, la fascinación por la cultura afrocubana, la escucha atenta de lo que vivió Maykel Osorbo en las prisiones de este país. De esa diversidad y de esa opción por los pobres está llena mi vida y la labor cultural que he realizado en mis exposiciones, en Anima y El parque horizontal, en mis textos; y así quiero que siga siendo en mis estudios de Antropología en la Ibero y en el trabajo de campo que realizaré", dijo.

Ramos sostuvo que cree profundamente en el poder del arte, de la poesía y de la creación para cambiar el mundo y la vida de todas las personas, aunque considera que la discusión o la transformación que debemos hacer en Cuba hoy, no debe restringirse al plano artístico, o estético o cultural, entendiendo cultural de manera estrecha.

"Eso es una trampa que siempre nos acecha, como cuando se discutía la obra de Luis Manuel Otero y se pretendía encerrarla, y así despolitizarla o hacerla menos conflictiva, al pasarla por el agua de lo artístico", manifestó.

"Es la misma lógica que usaban las instituciones culturales al mantener dentro de sus predios toda expresión crítica al Poder en la isla o la vieja estrategia de discusiones a puertas cerradas, con una élite de entendidos, mientras lo público y lo cívico perdían contenido en Cuba", añadió.

"Eso ni quiere decir que desestime la reunión en sí y mucho menos a las personas que tomarán parte en ella. Creo que deben haber muchos caminos de disenso y que cada cual tiene el derecho y la responsabilidad de llevar su propio ritmo, desde sus experiencias, dolores y conquistas. Simplemente mi camino no pasa más por ahí. Aunque confieso que si entraran Maykel Castillo, Iliana Hernández, Esteban Rodríguez y Luis Manuel Otero, me parecerá genial, haría una fiesta", dijo.

De la reunión que sostuvieron con el viceministro de Cultura varios artistas e intelectuales, Anamely dijo que le sigue pareciendo lo más importante la asimetría y fractura de una sociedad que simula el diálogo con unos mientras detiene y reprime a otros; la estrategia del poder para estabilizar una situación revolucionaria a través de promesas y distrayendo a la opinión pública nacional e internacional del foco más crítico del conflicto; la reproducción de una lógica sectaria y de unos prejuicios que también dicta el poder y de los cuales podemos hacernos eco, queriéndolo o no, en determinado momento.

"Ninguno de estos puntos iba dirigido contra nadie en particular, aunque insisto en que todo crecimiento, como persona y como sociedad, incluye el reconocimiento de nuestros límites y nuestros privilegios, sin falsas culpabilidades y victimismos. Y fíjense que no me excluyo de esto", indicó.

La joven dijo que en estos momentos su prioridad son el muchacho de la Unpacu que estaba en huelga de hambre y del cual no ha sabido más nada, los muchachos de Santa Clara, Matanzas o Camagüey que se manifestaron, los presos políticos que todavía están en las cárceles.

"Es por eso que la reunión a la que iría es aquella donde estén representados todos estos sectores o estratos de nuestra realidad, sin el estigma que ha envuelto a la oposición y ha dejado desamparadas y aisladas a tantas personas. Sin el estigma igualmente injusto del exilio, que ha demostrado un amor y desvelo por Cuba que no cree en distancias. Una reunión donde también estén representados todos los estratos del poder: el Minint, el PCC, el Consejo de Estado, la Asamblea, el Ministerio de comunicaciones, el ICRT... para que nadie sea el chivo expiatorio, para cargar con "errores" o "fisuras", que dejen intactas las causas reales y sistémicas de nuestra situación", sostuvo.

La reunión con el MINCULT tendría lugar este jueves, luego de que varios artistas e intelectuales lograran entrar a dialogar la semana pasada con las autoridades culturales del país.

Entre las demandas que exigieron estaban la revisión del proceso judicial al rapero Denis Solís y que se le permitiera el retorno a su domicilio al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, así como libertades para los artistas independientes en la Isla.