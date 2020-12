Esteban Rodríguez y Luis Manuel Otero se reencuentran en San Isidro

El activista Esteban Rodríguez y el artista Luis Manuel Otero Alcántara se reencontraron en San Isidro luego de varios días sin verse desde que agentes de la Seguridad del Estado desarticulara la sede del movimiento donde se encontraban en huelga de hambre.

En las foros posteadas desde Damas 955, pueden verse a Esteban, Luis Manuel y el periodista Héctor Luis Valdés Cocho en el lugar, a pesar de las cámaras que la Seguridad del Estado instaló a las afueras de la casa para mantenerlos bajo vigilancia.

"Saludo desde la sede de San Isidro, ni que la cámara nos frenara", dijo Esteban Rodríguez.

El activista también se encontró este jueves con el rapero Maykel Osorbo, con quien estuvo en huelga de hambre por varios días, y denunció la presencia de cámaras en su barrio.

"Se van pero dejan una cámara de seguridad en la cuadra. Dejándole saber a los vecinos que es por nuestra culpa. Como siempre poniendo a pelear cubano contra cubano", dijo.

Esteban también envió hoy un mensaje al régimen cubano: "No vamos a subir a la Sierra como ustedes porque no somos asesinos. No vamos a ir a ningún lado a batallar con armas de fuego. Nosotros vamos contra ustedes con la verdad, con nuestros cuerpos, con nuestras mentes y nuestra fuerza", dijo.

"No estamos a favor y nunca estaremos a favor de la violencia. Estamos a favor del amor, de la paz y la libertad. Somos personas pacíficas que buscamos a través de la poesía, de nuestros cuerpos, la libertad de Cuba

Tanto Esteban Rodríguez como el resto de los activistas han estado vigilados en sus respectivos domicilios luego de que la Seguridad los sacara de San Isidro, donde mantenían una huelga de hambre a favor de la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

Varias organizaciones internacionales han alzado su voz para denunciar el acoso que el régimen de la Isla sostiene contra activistas, artes e intelectuales.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó la represión y la campaña de “criminalización” contra los activistas sociales del Movimiento San Isidro desde los medios masivos de comunicación.