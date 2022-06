Mensaje de Maykel Osorbo desde la cárcel: "No me arrepiento de nada"

El músico y preso político cubano Maykel "Osorbo" Castillo afirmó desde la prisión donde se encuentra detenido en la isla que no se arrepiente de nada porque no ha hecho nada malo.

A través de una llamada telefónica con el miembro del Movimiento San Isidro Esteban Rodríguez, el rapero contestatario dice que "sigo en pie y morirá de pie", en un momento en que espera por la sentencia de un Tribunal de La Habana, que le celebró juicio a fines del mes pasado.

"Yo toqué a las personas de una manera que nunca se había tocado (...), gracias a las personas me convertí en otra gente y me arrepentí de lo que fui antes, pero no me arrepiento de lo que soy ahora, porque sé por donde camino, sé hacia adonde voy, y sé lo que quiero", expresó a Rodríguez, quien fue invitado al programa "Defínete" de Miami, con la activista Anamely Ramos.

Maykel Osorbo fue encarcelado en mayo de 2021 y la Fiscalía le pide 10 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos, justificado en una protesta en el barrio San Isidro de La Habana ocurrida en abril de ese año donde los vecinos evitaron que la policía se lo llevara preso por cantar el tema "Patria y Vida".

El juicio contra Maykel Osorbo y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara quedó concluso para sentencia el pasado 31 de mayo tras sesionar durante dos días en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, bajo un fuerte operativo militar.

El músico, uno de los autores e intérpretes de la canción "Patria y Vida", es una de las caras más visibles y populares de la oposición en la isla en los últimos años junto a Otero Alcántara, quien también se encuentra en prisión.