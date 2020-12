Luis Alberto García sobre la carne de cerdo en Cuba: Se busca, se ha dado a la fuga

El actor cubano Luis Alberto García dijo que la carne de cerdo "se ha dado a la fuga" en Cuba y ofreció "recompensas por su captura".

"Se busca. Se ha dado a la fuga. Altas recompensas por su captura", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen de una pierna de cerdo.

Inmediatamente, muchos de sus seguidores reaccionaron a su publicación, con el habitual humor del cubano para las desgracias: "Por aquí no ha pasado", "Se vio por última vez doblando la esquina de Ayestarán y 20 de Mayo... Como quien va pal Teatro Nacional", "Si lo encuentras, avisa", "Está en busca y captura jaja".

Otros no quisieron entrar en la broma: "Yo sí sé donde está, en casa de los gobernantes y sus familias", "No hay ninguna fuga, se llama decomiso", "Dime dónde reclamo la recompensa, porque te digo que la puedes encontrar en punto cero".

Ya no son solo los cubanos de a pie quienes se quejan una y otra vez de la escasez en la isla. Es cada vez más frecuente que actores, actrices, dramaturgos, humoristas, locutores, pintores reclamen en redes sociales la falta de alimentos básicos, de productos de aseo y de medicinas, principalmente.

La carne de cerdo lleva tiempo en una intermitencia alarmante. En el verano último, los ministros de Agricultura y la Industria Alimentaria advirtieron que estaría entre los productos con déficit de producción en los meses finales del año, una de las etapas en las que más se consume esa carne en el país.

Para un cubano es difícil concebir una cena de fin de año sin la habitual pierna de cerdo, o al menos algún otro corte de esa carne. En Santiago de Cuba, varias familias comenzaron a comprar el cerdo de fin de año en octubre, previendo la situación de desabastecimiento que se avecinaba.

"Ya compré la pierna de cerdo para fin de año. Ya está en la nevera. No será la más fresca pero al menos ya está guardada ahí y no me faltará", contó una santiaguera a CiberCuba.

A la escasez también se suma el aumento de precio de la carne de cerdo, que oscila entre los 55 y los 80 pesos por libra, dependiendo el lugar y el corte.