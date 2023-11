Actor cubano Luis Alberto García está de cumpleaños

El actor cubano Luis Alberto García está celebrando este viernes su 62 cumpleaños, en óptima etapa creativa y con el apoyo y admiración de su público.

El humorista Ulises Toirac dejó una felicitación para Luis Alberto en las redes sociales, donde recuerda distintos momentos en que han tenido la oportunidad de trabajar juntos.

"Si hay un actor del que aprendí fue de Luiso. Generosamente me trató como un igual cuando, apenas graduado de ingeniero, me incorporé a la guerrilla de El Programa de Ramón, a finales de los ochenta. Me enseñó los secretos de actuar con la voz y me enamoró de imaginar personajes con ella. La amistad ha continuado y me da mucha alegría que cumpla años en medio del trabajo que es su vida, actuar", dijo Toirac a García.

También desde el Instagram de Cuba Actores dejaron una felicitación para el artista que tantos personajes memorables ha interpretado en el cine, la radio y la televisión nacional.

"¡Feliz cumpleaños a Luis Alberto García, un maestro de la actuación en Cuba! ¡Qué alegría tener a alguien tan increíble en nuestra familia actoral! Tus actuaciones llegan al corazón y tu talento es inspiración constante. ¡Gracias por hacernos reír, llorar y sentir con cada personaje! ¡Eres el alma de la escena cubana!", señalaron.

Felicitación del actor Héctor Noas en Facebook

Luis Alberto García Novoa es uno de los actores más importantes del cine, la televisión y el teatro en Cuba. Es muy recordado por su trabajo en películas como Clandestinos (1987), Adorables mentiras (1990), Zafiros, locura azul (1997), La vida es silbar (1998) y Perfecto amor equivocado (2003), entre otras.

Felicitación de la actriz y activista LGTB Kiriam Gutiérrez en Facebook

Este mes recibió el reconocimiento como Mejor Actor Principal en la categoría de Serie o Miniserie Histórica Política y Social de los Premios Produ 2023, por su personaje del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, en la serie El grito de las mariposas.