Actor cubano Bárbaro Marín denuncia la escasez de salbutamol para asmáticos

El popular actor Bárbaro Marín se ha quejado de la escasez de salbutamol, un medicamento indispensable para muchos de los cubanos que, como él, padecen de asma en la isla.

"Soy asmático crónico, y hace 4 meses que en mi farmacia no hay según ellos spray de salbutamol, escribió el actor en su cuenta de Facebook. "Sin embargo, cuando entra aunque está regulado por tarjeta no alcanza, a los 3 días dicen que lo desvían a otras farmacias y al que le toca la de él que se jo.., hoy he llegado con crisis de asma a la farmacia que me toca y me han dicho que la medicina está ahí pero me puedo morir de un ataque de asma que no me la dan sin receta", añadió.

"He llegado casi arrastrándome a mi casa con falta de aire y la señora que atendía nada le importó mi estado. Yo me pregunto: ¿hacia donde vamos?, somos capaces de ir a otros países a brindar nuestra ayuda médica y dejamos morir a los nuestros? que alguien me diga que debo hacer, continuó Marín.

"A un asmático no se le pide sacrificio, necesitamos atención de urgencia, vivimos criticando una sociedad donde si no tienes seguro médico te dejan morir en la puerta de un hospital y aquí predicamos lo contrario", concluyó.

La denuncia en la popular red social recibió numerosos comentarios de solidaridad y proposiciones de ayuda. Muchos de los comentaristas abundan sobre la escasez de medicamentos en la isla, un tema denunciado en numerosas ocasiones.

La poca disponibilidad de medicamentos en la red de farmacias de la isla es un tema habitual entre las quejas nacionales. En junio del año pasado circuló un listado de alternativas con las que el gobierno pretende sustituir más de un centenar de fármacos cuya fabricación o entrada al país no se ha estabilizado por ser considerados prescindibles.

Ese déficit de medicamentos ha provocado un aumento en el mercado negro de la comercialización de medicinas de importación. Se compra y vende de todo, desde analgésicos hasta potentes antibióticos que deberían estar sujetos a prescripción médica.

Marín regresó a Cuba en el 2018 para estar más cerca de su familia, luego de pasar una década en Colombia.

El actor cubano, que fue fundador del programa Tras la huella junto con Jorge Alí, Alberto Pujol y Blanca Rosa Blanco, ha hecho en varias ocasiones el papel de policía en las populares series nacionales.

Lo último que hizo antes de irse de Cuba fue el policíaco Patrulla 444. Luego partió a Colombia donde tuvo muy buenas oportunidades laborales. Hizo más de una veintena de series y novelas, algunas muy famosas como El Capo, y también trabajó en cuatro películas.