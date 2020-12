Jennifer Lopez niega haberse puesto bótox: "No es para mí"

La belleza de Jennifer Lopez es una de las más admiradas del mundo. A sus 51 años, la Diva del Bronx parece tener la fórmula de la eterna juventud y sus secretos de belleza son los más deseados por el resto de los mortales, que no paran de preguntarse cómo se ve tan espectacular tanto con como sin maquillaje. Y aunque muchos piensan que para tener esa tersa piel ha recurrido al bótox, la realidad es que no lo ha hecho y así lo reconoció ella misma al presentar su primera línea de cosméticos y cuidado de la piel.

"No soy ese tipo de persona (que usa bótox). No tengo nada en contra de la gente que lo hace, pero no es para mí. Soy más de un cuidado facial más natural...", aseguró la intérprete de El Anillo durante la presentación virtual de su línea de belleza JLo Beauty.

Aunque la cantante admite que no ha tenido que recurrir a estos retoques, no descarta que en un futuro lo haga. "Quiero que mis productos funcionen. Quiero que haya ácido hialurónico en ellos. Quiero cosas que ayuden porque no sé si algún día tendré que recurrir a las agujas. No digo que nunca lo vaya a hacer, simplemente aún no lo he hecho", añadió la artista durante la videollamada.

Durante la conversación, al prometida de Alex Rodríguez también reveló que cuando tenía 20 años una de sus exparejas le animó a ponerse bótox. Algo que en aquel momento descartó porque no lo vio necesario. Ahora, gracias a esa decisión podemos saber cómo llegar a tener una piel como la suya sin necesidad de retoques.

"Me pregunto qué me hubiera pasado si hubiese empezado con el bótox con 23... Cómo sería ahora. Mi cara sería totalmente diferente a cómo es hoy", dijo.

Haber sacado esta línea de productos para el cuidado facial ha sido cumplir un sueño para la neoyorquina, que está orgullosa de haberlo hecho después de años buscando las mejores fórmulas para sus productos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.