"Repitan conmigo": el mitin histérico contra San Isidro que se ha vuelto viral

El video de un mitin de reafirmación revolucionaria organizado por las llamadas "organizaciones de masas" en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo", en La Habana, se ha convertido en la gran sensación de las redes sociales cubanas esta semana.

En las imágenes, que han sido compartidas miles de veces acompañadas de comentarios burlones o críticos, puede verse a un dirigente estudiantil que se desgañita histéricamente sobre la tribuna mientras los estudiantes convocados para el acto le prestan escasa atención o se retiran del lugar.

"Estamos practicando algo muy importante que nos recordó nuestro presidente, tenemos que practicar la revolución dialogante; ¡si no hay diálogo con la Revolución, no hay nada!, grita el dirigente bajo un enorme cartel que proclama "Somos continuidad".

“Tenemos que recordarlo diario, por que, porque si no hay diálogo con la revolución, ¡no hay nada! ¡Repitan conmigo! ¡Si no hay diálogo con la revolución, no hay nada!”, reitera quien da el discurso, sin obtener ninguna respuesta.

El episodio fue grabado por uno de los asistentes al acto, que además de no seguir las consignas del locutor, se ríe al fondo de la grabación.

Este video muestra la escasa espontaneidad de la campaña de mítines orientadas por las escuelas y universidades cubanas como operación propagandística luego de la manifestación de casi 400 artistas cubanos que acudieron la semana pasada ante la sede del Ministerio de Cultura para solidarizarse con el Movimiento San Isidro, y protestar por el desalojo policial que interrumpió la huelga de hambre de los activistas.

El pasado 1 de diciembre, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel apareció por sorpresa en una "espontánea" reunión de jóvenes en el Parque Trillo de La Habana, donde calificó la protesta del MSI y sus simpatizantes como una "farsa" y un intento de "golpe blando" para derrocar la Revolución.

El evento, bautizado como "tángana", estuvo lleno de estudiantes y militantes acarreados en diversos autobuses, que celebraron la presencia de Díaz-Canel, enfundado en un pullóver con la bandera nacional.

Varios asistentes al acto oficialista reconocieron luego en las redes sociales que el gobierno los había convocado con anticipación, los había transportado en guaguas y les había dado una “merienda reforzada" a cambio de su asistencia.

Además de orientar los mítines en los centros de estudio, la maquinaria de propaganda oficialista ha dedicado esta semana a propagar numerosas calumnias y difamaciones sobre los integrantes del Movimiento San Isidro y sus simpatizantes, a quienes acusa de "terroristas", "mercenarios" y "farsantes".

El último episodio de esta campaña ha sido un artículo del ex Ministro de Cultura, Abel Prieto, en el que asegura que mayoría de los congregados el pasado 27 de noviembre ante las puertas del Ministerio de Cultura "estaban influidos por la atmósfera creada en las redes" y "pocos conocían lo acontecido efectivamente en San Isidro y a sus protagonistas".