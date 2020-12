Red Femenina de Cuba: El Movimiento San Isidro ha conseguido que la lógica del miedo cambie de bando

“Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con honda, e hirió al filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano”. (Samuel 17, 49-50).



Todos conocemos la historia de David y Goliat, recogida en la Biblia. Y, aunque no la hayamos leído, sabemos bien lo que significa: es la victoria del pequeño frente al grande, del desvalido frente al poderoso, un recuerdo de que aunque tengamos todo en nuestra contra, siempre habrá posibilidades de salir triunfante. Pero como explicaba bien el psicólogo, Malcolm Gladwell, en su tesis principal de “David y Goliat”, es que los débiles no son en realidad las víctimas, sino que son aquellos que, precisamente, por sus dificultades llegan más lejos.



La fortaleza es sólo una apariencia, recuerda Gladwell. Todos los Goliat tienen importantes puntos débiles que un enemigo avezado puede descubrir y aprovechar. Esto es lo que ha ocurrido en Cuba. El Movimiento San Isidro ha conseguido imponer sus virtudes sobre las de su adversario, y es por este motivo que no sólo ha recibido el respaldo y reconocimiento de la Comunidad Internacional.



La respuesta del gobierno cubano ha sido la de siempre, técnicas antiguas y obsoletas en un mundo nuevo. “Nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden; mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar" (Marcos 2:18-20) ya que el vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos que no ceden ante la energía liberada por la fermentación. La energía liberada es imparable.



EL Movimiento San Isidro ha conseguido que la lógica del miedo cambie de bando, es por ello que el gobierno cubano no tiene ninguna posibilidad de vencer. La sociedad ha despertado. Ha asumido que el hipotético conflicto entre cubanos como “tirios y troyanos” es artificial e inducido desde la nomenclatura, con el fin de imponer el miedo y controlar a la sociedad. Es consciente de su propia identidad y de sus derechos.



Es por ello que nuestro consejo es que todos desterremos el miedo de la ecuación y utilicemos la lógica y pensamos que el gobierno de Cuba:

1 - Debería ser consciente de la realidad

2- Debería en consecuencia tomar acciones positivas.

3- Debería de ver la crisis no como un final sino como la oportunidad de un nuevo principio.

4- Debería de mantener la perspectiva y dejar de luchar por un sistema obsoleto, y anclado en el tiempo. Modelo heredado del cual el 90 por ciento de la población no es responsable.

5- Debería de pelear contra la inercia, entendida como la resistencia que opone la materia a modificar su estado o dirección de movimiento los paralice.

6- Debería mantener la perspectiva e impulsar que todos juntos pudiéramos dar el paso al frente hacia un régimen de libertades.



Red Femenina de Cuba / Alianza por la Inclusión / Mujeres Democristianas

@FeminaRed @ACI_Cuba @CubaMujeres

3 de diciembre de 2020